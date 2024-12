Ballando con le stelle sabato scorso era in pausa, Sonia Bruganelli è stata eliminata mentre Angelo Madonia è stato allontanato dallo show. Ciò nonostante si continua a parlare di loro, visto che prima di scendere in pista in questa edizione sono diventati una coppia. Anche per questo sono stati due grandi protagonisti di questa seguitissima edizione 2024 del programma del sabato sera di Milly Carlucci.

Insomma, sono entrati come coppia ma decisi a non ballare insieme e ora sono fuori, anche se per motivi diversi. Dalle ultime indiscrezioni tuttavia tira aria di crisi. Addirittura circolano voci che vorrebbero un riavvicinamento importante tra Sonia Bruganelli e l’ex marito Paolo Bonolis, con cui ha sempre mantenuto ottimi rapporti ma da cui si è separata mesi fa ormai.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia in crisi? La verità

A Belve l’ex opinionista del GF Vip ha parlato anche del ballerino: “Con Angelo Madonia abbiamo deciso di non fare lo stesso errore fatto con Paolo e quindi di proteggere di più il rapporto”, ha detto a Francesca Fagnani senza entrare nei dettagli del rapporto che ora in molti danno ormai come al capolinea.

Ma nonostante le voci pressanti di rottura, Sonia Bruganelli così come Angelo Madonia non hanno dato risposte ufficiali. Quindi come stanno davvero le cose? Si sono lasciati? Nel mondo dei social basta una foto a far scoprire gli altarini ed è successo anche in questo caso.

Tra le ultime Storie Instagram di lei, tra le immagini che raccontavano il suo sabato a Roma, ecco spuntare una foto di una cena in un ristorante con tanto di tag di Angelo Madonia, che l’ha prontamente ripubblicata. Erano insieme quindi, perciò – sempre che basti a frenare le malelingue – di rottura non c’è alcuna traccia.