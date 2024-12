L’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius potrebbe attraversare un momento delicato. La coppia, che aveva celebrato il matrimonio lo scorso 22 giugno sull’Isola di Vulcano, è ora al centro di indiscrezioni su una presunta crisi. Voci mai confermate ufficialmente si erano già rincorse nei mesi scorsi, ma ora il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto emergere nuovi dettagli.

Sul suo profilo Instagram, Parpiglia ha condiviso un post in cui i due sono ritratti in un momento di relax sulla spiaggia di Miami. La città, che avrebbe dovuto essere una tappa lavorativa legata alla Fifa Club World Cup, è diventata l’occasione per una mini-vacanza di coppia, forse pensata per recuperare la serenità. Il giornalista ha rivelato: “A Milano si parla da tempo di una crisi tra Diletta Leotta, conduttrice DAZN ed ex de La Talpa, e il marito Loris Karius. Ma nessuno ha mai spiegato il motivo. Una fonte vicina alla coppia invece, ha raccontato a noi ciò che Diletta avrebbe confidato solo alle amiche più care”.

Diletta Leotta in crisi col marito? “Lui ha scoperto i messaggi”

Secondo queste indiscrezioni, la causa della presunta tensione sarebbe stata la scoperta, da parte di Karius, di messaggi compromettenti che la Leotta avrebbe scambiato con un “personaggio chiacchierato”. Dopo aver scoperto i carteggi, il portiere avrebbe chiesto un periodo di pausa per riflettere sul loro rapporto. A fronte della crisi, la conduttrice avrebbe scelto di fare un passo indietro, determinata a preservare la famiglia costruita con Karius e la piccola Aria, nata dal loro amore. Sempre secondo Parpiglia, la vacanza a Miami sarebbe stata organizzata proprio con l’intento di ritrovare un equilibrio: “Così, approfittando della presentazione legata a Fifa Club World Cup, Diletta decide di staccarsi dal gruppo dei colleghi di DAZN e si concede una mini vacanza tra mare e cene insieme al suo compagno”.

Le foto della coppia in spiaggia, dove appaiono distesi e sorridenti, lasciano intendere che la serenità potrebbe essere stata momentaneamente ritrovata. Tuttavia, le stesse fonti sottolineano che il futuro della relazione rimane incerto. Nel frattempo, i rumor sul futuro professionale di Diletta si fanno sempre più insistenti. La conduttrice potrebbe approdare alla guida de L’Isola dei Famosi, con una partenza prevista per fine marzo. Un nuovo capitolo che, se confermato, potrebbe rappresentare una svolta nella carriera della Leotta, già volto amato di DAZN.

Se le voci sulla crisi venissero confermate, le dichiarazioni di Fabrizio Corona, che aveva previsto la fine del matrimonio tra Leotta e Karius entro il 2026, potrebbero trovare un fondamento. Per ora, però, nulla è certo, e i fan della coppia sperano che questo momento di difficoltà sia superato. Nonostante le indiscrezioni, né Diletta Leotta né Loris Karius hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla loro situazione. Resta da vedere se la vacanza a Miami segnerà l’inizio di una riconciliazione duratura o se sarà solo una tregua momentanea in un rapporto sempre più al centro dell’attenzione mediatica.