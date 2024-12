Anna Tatangelo, un grande evento e una grande gioia in questi giorni che anticipano il Natale 2024. La cantante non ha trattenuto la commozione, come fa trasparire nell’unico post dedicato alla giornata. Tra le Storie, invece, diverse le immagini della festa di famiglia. “Ho molte foto nel rullino della giornata di oggi…ma l’unica che rappresenta davvero il bene che ti voglio è questa!”, scrive.

“È stato emozionante stare al tuo fianco in un giorno così speciale! Sarei sempre il mio compagno di giochi e i miei occhi ti sorrideranno sempre con amore. Auguri fratellone, ti voglio un mondo di bene”, conclude Anna Tatangelo sotto lo scatto in cui abbraccia fortissimo il fratello Giuseppe, fresco di nozze.

Leggi anche: “Posso far vedere cose zozze”. Ilary Blasi si iscrive a TikTok e dà l’annuncio ai fan: “Cosa volete che faccia?”





Anna Tatangelo, si è sposato il fratello Giuseppe

Il “piccolo di casa” ha sposato la sua compagna storica, Annamaria. Su Instagram la cantante 37enne, testimone dello sposo, ha condiviso con i follower le immagini della cerimonia in Comune a Sora, la loro città natale, e dei festeggiamenti intimi al ristorante.

Al matrimonio ci sono tutti. Tanti amici e ovviamente anche il fratello maggiore Maurizio. Giuseppe ha sposato la donna con cui è insieme da oltre 10 anni. I due, che sono già genitori di Francesco, 6 anni, e Mariasole, 2, hanno scelto il rito civile.

Per l’occasione Anna Tatangelo ha indossato un completo pantalone scuro e camicia bianca e tenuto i capelli sciolti. Un outfit sobrio ma elegante e soprattutto in linea con lo stile dei festeggiamenti. Nessuno sfarzo, solo tanto amore e gioia di condividere una tappa così importante nella vita del suo “fratellino”.