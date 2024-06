“Oh, la dovete finire”. Selvaggia Lucarelli contro le due vip: “Non è giusto”. No, non stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez, anche se per la famosa giornalista, ultimamente è stata quasi una fissazione, negli ultimi tempi. La bella giurata di Ballando con le Stelle ha scritto persino in libro sulla faccenda del Pandoro-gate relativo alla Ferragni del quale in questo periodo è in promozione.

>> “La verità su Lorenzo”. Selvaggia Lucarelli decide di parlare, con frecciatina a Antonella Clerici

Ma chiaramente la Lucarelli si focalizza anche su altre ingiustizie e non si fa mai troppi problemi, per fortuna, a fare nomi e cognomi. Stavolta ad avere la peggio sono due famosi influenzar, molto amati sui social. Parliamo di Beatrice Valli che ultimamente ha fatto diverse storie che parlando del suo appartamento molto costo a Milano. La giovane ha fatto sapere ai suoi fan che suo marito e lei hanno deciso di “pavimentare un pezzo di giardino” per renderlo più vivibile.





“Oh, la dovete finire”. Selvaggia Lucarelli contro i due vip

“Mhh interessante, tienici aggiornati sulla pavimentazione, ci teniamo”, scrive allora Selvaggia con molta ironia ripostando i video della Valli. Ma non è finita perché poco dopo Selvaggia Lucarelli decide di rincarare la dose, postando nuovi video di Beatrice, ovvero quelli in cui la Valli ha detto che avrebbe fatto una settimana a Forte dei Marmi.

La valli in questo caso aveva detto ai suoi follower che si sarebbe trattato di una semplice vacanza, ma anche di lavoro: dovrà presenziare a degli eventi e anche fare una tappa a Milano. “Solidarietà” allora le risponde Selvaggia. Quest’ultima, che in questi ultimi giorni è alle Canarie con Lorenzo Biagiarelli ha fatto sapere: “Cerco qualcuno che pavimenti le saline a Lanzarote. Garantito il supplied”.

Selvaggia Lucarelli sempre un passo avanti https://t.co/VZ2WwDpjjk — DarioTVblogger (@Da360805q) June 19, 2024

La Lucarelli vende se stessa, il brand è Selvaggia Lucarelli. Non a caso dopo ogni storia d’indignazione (divenuta ora tendente a un’educazione collettiva “dovete fare così/non dovete più fare così”) seguono storie di gatti (tipica trappola per follower-Instagram). — Federico Scanavino (Proud black&white sheep) (@fedeedoscana) June 19, 2024

Selvaggia Lucarelli hai fracassato la minchia. Scrivici una tesi magistrale e mollala nella cantina di qualche università sottofinanziata.

Manco seguo tutta sta gente, ma vi giuro che adesso mi apro ventordici account e metto il follow per sfregio pic.twitter.com/VOiI5IcmGz — Cateri' (@ReginaPuffa) June 19, 2024

Poco dopo torna sull’argomento e fa sapere la sua: “Gli home tour, basta! L’Italia è un paese in piena emergenza abitativa. I vostri cantieri, i vostri mobili cambiati ogni sei mesi, le vostre marchette compulsive… Non è più aria”. In questi giorni la Lucarelli ha deciso di prendere di mira anche Paola Turani dopo che quest’ultima ha voluto fare un contenuto video su una borsa Gucci.

Leggi anche: “Senti, ma Chiara Ferragni…”. Milly Carlucci punzecchia Selvaggia Lucarelli su Ballando con le stelle