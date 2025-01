È un periodo complicato per Katia Pedrotti e il marito Ascanio Pacelli. Qualche giorno fa la coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello nel 2003 ha fatto sapere che il loro figlio più piccolo, Tancredi (10 anni), era finito in ospedale: “Grazie a tutte le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi – hanno fatto sapere – ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e ironia che in momenti come questi fa la differenza”.

In seguito Katia Pedrotti ha voluto aggiornare i fan sui social, pur senza entrare troppo nel dettaglio del probelma di salute del figlio: “Tank ora sta meglio, cerchiamo di apportare comunque le giuste attenzioni che servono in questo momento. Siamo tornati a Roma, oggi pomeriggio dovremmo andare al Bambino Gesù e cercare di capire cosa sia successo esattamente e trovare un percorso“. Ora l’ex gieffina è tornata a parlare.

Katia Pedrotti aggiorna sulla situazione del figlio

Né Katia né Ascanio hanno voluto fornire troppi dettagli sulle condizioni di salute del figlio Tancredi. Di certo non si tratta di una cosa passeggera, dato che l’ex gieffina aveva chiarito di dover fare i conti con una “normalità diversa“. Si è parlato poi di un ‘percorso’ che il piccolo dovrà ora affrontare. E nelle ultime ore sua madre ha voluto fare un aggiornamento.

In una foto condivisa in una story Instagram Katia Pedrotti si mostra sorridente col figlio Tancredi e la scritta: “Passo dopo passo. Iniziamo con un po’ di bike“. Ancora una volta mancano i dettagli. Quel che è certo è che adesso il bambino è a casa e, evidentemente, sta iniziando un periodo di riabilitazione.

Nei giorni scorsi la stessa Katia Pedrotti aveva spiegato: “Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà. Vi chiedo anche – aveva aggiunto – la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi che cosa ha avuto e che cosa è successo, perché in questo momento è importante solo una cosa, che lui stia bene”.

