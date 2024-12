“La regina della scrocco”. Karina Cascella contro la bella e famosa collega: “Pensa di essere Chiara Ferragni”

Karina Cascella è una che non le manda a dire. Nelle ore scorse ha stilato la classifica della più scroccona del 2024. Lo sfogo inizia così: “Tutti si chiedono come mai oggi io sia così arrabbiata, ma la verità è che non lo sono proprio per niente. Sono super tranquilla, solo che da persona intelligente quale mi ritengo, ogni tanto faccio delle riflessioni su quello che vedo intorno a me. La situazione sta veramente sfuggendo di mano. Vedo gente miliardaria che si fa ospitare in location esclusive senza pagare un euro”.

>>“Dove vedremo Ilary Blasi”. La conferma da Berlusconi: sostituita all’Isola dei Famosi, per lei un programma top

“Credo che sia un concetto veramente sbagliato e do la colpa anche e soprattutto alle aziende che consentono tutto ciò. Bisogna anche vedere qual è il ritorno di questa pubblicità e che tipo di pubblicità ricevono. Questa cosa, secondo me, dovrebbe essere un attimino modicate. Ma il mondo gira al contrario? Più soldi hanno, meno ne devono spendere? Più ne hanno, più devono ricevere regali? Ma non è l’esatto contrario? Non è che forse i regali bisognerebbe farli alle persone che ne hanno più bisogno”.





Karina Cascella, dura frecciata contro Beatrice Valli

Poi si rivolge ai fan: “A voi sembra giusto che questa banda di scroccone partano con tutta la famiglia al seguito, per i loro weekend, per le loro settimane al mare o in montagna, senza pagare un euro? A me non sembra normale né che loro accettino, né che le aziende lo propongano, né che alcune di voi le seguano! (…) Farsi arredare tutta la casa, a voi sembra normale? L’idraulico, il medico che ha vaccinato, il dentista… Ma che caz*o sta succedendo?”.

“Mi rivolgo a chi fa questi lavori: ragazzi, svegliatevi! Fatevi pagare per il vostro lavoro! Ma a cosa vi serve la storia su Instagram? Non è che vi cambia la vita! Poi per carità, ognuno fa quel che vuole, ma per me è follia. Ed è follia anche l’arroganza con cui alcune queste persone si pongono e rispondono. Una di queste scroccone ha avuto il coraggio di dire: “Tu sei invidiosa, perché a me regalano qualsiasi cosa! Solo le Chanel, perché non le regalano, sennò mi farei regalare pure quelle!”. Brava! Ma sei bravissima, fantastica! Pensate che esempio che diamo ai nostri gli! Non paghiamo niente, non paghiamo neanche il lavoro delle persone!”.

Chi c’è in cima alla lista delle scroccone? “La vincitrice è Beatrice Valli! Che vince anche in ordine: premio simpatia, premio umiltà. Ti auguriamo tutti di lavorare molto in questo nuovo anno, ma di spenderli anche questi soldini eh, non di scroccare soltanto. E magari con un po’ di simpatia e umiltà in più. Complimenti per questa vittoria!”.