Periodo di fiori di arancio in Italia. Nelle ultime ore si sono sposati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, oltre al calciatore Leonardo Pavoletti. Ma ora un’altra coppia vip è arrivata al matrimonio, come testimoniato dalle foto apparse in rete. Diversi i personaggi famosi che hanno partecipato al lieto evento in quanto invitati, a partire dalla cantante Emma Marrone.

L’artista salentina ha avuto il compito di allietare i presenti con delle esibizioni indimenticabili. La coppia vip ha deciso di puntare su di lei al matrimonio e alla fine la decisione è risultata essere più azzeccata che mai. Emma ha cantato Can’t help falling in love del grandissimo Elvis Presley e due dei suoi brani più celebri, Amami e Apnea.

Coppia vip si è unita in matrimonio: Emma ha cantato per loro

La coppia vip si è unita in matrimonio nella meravigliosa Sicilia, esattamente a Mazara del Vallo all’interno della tenuta Poggio Allegro. Prima di questo c’è stato il white party in spiaggia a Lido Costanza. Oltre ad Emma tra gli invitati spiccavano i nomi di Elisabetta Canalis, Francesca Chillemi, Luca Argentero e Cristina Marino.

A sposarsi sono stati la modella Niki Wu Jie, originaria della Cina, e il siciliano Pietro Gaudioso, che lavora come direttore di una nota agenzia di management dello spettacolo. Queste le parole di lui al momento del sì: “Insieme abbiamo superato ogni ostacolo e costruito una casa dove le nostre differenze diventano la nostra forza. Prometto di essere al tuo fianco nei momenti difficili e di essere al tuo fianco nei momenti di gioia”.

Per rispettare la tradizione, Niki Wu Jie ha indossato un vestito di colore bianco per andare all’altare mentre ha optato per il rosso per la festa dopo la cerimonia. Le nozze si sono celebrate il 29 giugno.