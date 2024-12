C’è preoccupazione per Vittorio Sgarbi e la sua salute. Nelle sue ultime uscite in tanti si sono accorti che è dimagrito notevolmente e che anche la sua voce pare essere maggiormente diversa, più provata come specificato dal sito Fanpage. E a quanto sembra c’è una motivazione alla base di questa sua condizione fisica, che certamente non è delle migliori.

Vittorio Sgarbi starebbe affrontando nuovamente un problema di salute non da poco. Ha voluto rilasciare un’intervista al Corriere della Sera e ha spiegato di aver dovuto anche cambiare delle abitudini quotidiane proprio per provare ad avere miglioramenti. Ma ha comunque ammesso: “Era meglio prima, preferivo essere indifferente al mio corpo“.

Vittorio Sgarbi, preoccupa la sua salute: perché è sempre più magro

Vittorio Sgarbi ha rivelato a proposito della sua salute più precaria che “prima il mio corpo non lo vedevo neanche”. Ma ora ha necessità di modificare lo stile di vita, ad esempio migliorando il sonno e le funzioni vitali in generale. Queste le altre sue parole: “Pare che io sia dimagrito e che quindi debba mangiare di più, mia sorella e la mia compagna Sabrina vengono a seguire i ritmi della mia giornata quotidiana. Prima il mio corpo non lo vedevo neanche, nel senso che non mi occupavo di lui. Adesso devo vedere se riesco a dormire bene, se riesco ad andare in bagno, ho un dialogo con il corpo che non avevo avuto mai”.

Ma il critico d’arte non ha intenzione di mollare e vuole andare avanti per la promozione del suo ultimo libro, che si intitola Natività. Fanpage ha però saputo che alla base di questa sua condizione ci sarebbe una malattia, per la precisione una recidiva del tumore alla prostata che aveva già avuto nel 2020 e 2021 e che sembrava aver sconfitto.

Nel 2021 Sgarbi aveva fatto sapere: “Tutto è andato bene, anche se è stata dura. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire”. E la speranza di tutti è che anche questa volta possa mettersi alle spalle il difficile momento.