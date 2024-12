C’era anche lei al Ballo delle debuttanti di Parigi insieme ad Apple Martin, la figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin (l’abbiamo raccontato nell’articolo qui sotto). Diciotto anni compiuti da pochi mesi, anche questa meraviglia di ragazza ha un cognome noto ma più che altro una nonna – da cui ha preso il secondo nome – famosa in tutto il mondo. E a lei ha chiesto consigli per prepararsi a quel giorno.

“Sono grata di avere un esempio così a cui guardare. Il suo suggerimento più prezioso? Essere me stessa a qualsiasi prezzo”, ha spiegato al settimanale Chi. Lucia Sofia Ponti è la nipote della grande Sophia Loren. Nata dall’amore di Edoardo Ponti con la regista tv Sasha Alexander, è nata a Ginevra ma vive negli Usa, dove studia alla Brown University.

Lucia, la nipote vip al Ballo delle debuttanti

Il ballo per Lucia Ponti è stato particolarmente emozionante, più per le “aspettative che per la paura”, ha spiegato al settimanale Chi, perché incontrare “nuovi amici e riallacciare i rapporti con quelli vecchi” la agitava molto. Dei presenti conosceva solo “Madelyn Netto, figlia dell’interior designer delle celebrities David Netto, che è una delle mie più care amiche.

Per il debutto ha indossato un preziosissimo abito di Armani Privè: “Ho trascorso molto tempo negli archivi privati della collezione Haute Couture di Armani esaminando minuziosamente diversi abiti da sogno,” poi la scelta è ricaduta su un modello con “scollo a cuore, avorio e mélange, con ricami e applicazioni a mano,” la faceva sentire “una principessa”.

Tra i suoi hobby ci sono la danza, la lettura e la scrittura e al momento non ha un fidanzato. Il legame con la famosa nonna è speciale, a lei chiede molto spesso consiglio e ammette che lei gliene dà “sempre di ottimi.” Di Sophia Loren ammira “la dedizione e l’attaccamento ai suoi valori” e dice di essere molto “ispirata da lei” e di sentirsi “sempre grata di avere un modello di riferimento così straordinario a cui guardare”. Oltre al fratello di Lucia, Leonardo Fortunato, Sophia Loren ha altri due nipoti, i figli del suo primogenito Carlo Jr: Vittorio Leone Ponti, 17 anni, e la più piccola Beatrice Lara, 12.