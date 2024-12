Se c’è un debutto per eccellenza, allora quello è il Ballo delle Debuttanti. E c’era anche la figlia vip che più vip forse non ce n’è: bella come il sole. E anche come mamma e papà. La versione moderna dell’evento che ha radici nell’Europa del XVIII secolo, è stata inventata nel 1994 da Ophélie Renouard e ha uno scopo benefico.

Le Bal des Débutantes ha infatti lo scopo di raccogliere fondi per enti di beneficenza che operano per aiutare giovani donne in difficoltà ma la serata ha mantenuto intatta la sua atmosfera magica. Solo 20 giovani donne e i loro accompagnatori, provenienti da Paesi diversi, con le protagoniste che indossano creazioni Haute Couture di grandi Maison.

Leggi anche: Aurora Ramazzotti, notizia clamorosa e bellissima: neanche lei se lo aspettava. L’emozione prende il sopravvento





La figlia vip al Ballo delle debuttanti: è uno splendore

E il 30 novembre scorso allo Shangri-La Paris di Parigi, tra le giovani ammesse dell’edizione 2024, c’erano Lucia Ponti, la nipote di Sophia Loren e anche Apple Martin, la splendida figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin. Solitamente poco sotto i riflettori, ha partecipato a questa 25esima edizione insieme ad altre 19 ragazze dell’aristocrazia e dell’alta borghesia di tutto il mondo.

Ed era una meraviglia con l’abito custom made, dunque personalizzato, firmato da Alessandro Michele. Il nuovo Direttore creativo di Valentino ha realizzato per lei un raffinato abito da sera strapless con sei strati dégradé di chiffon plissé in seta color blu cielo con corpetto impreziosito da dettaglio plissé verticale e fiocco in seta nera.

Sono servite 750 ore di lavoro per realizzare l’abito da sogno della 20enne, che ha completato il look con un paio di sandali sempre Valentino realizzati in una simile tonalità di celeste. In Valentino anche gli altri membri della famiglia, quindi i genitori, l’attrice e il cantante, e il fratello Moses.