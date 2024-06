Una notizia scioccante, mai rivelata fino ad ora, ha coinvolto Beppe Convertini. Una nota attrice ha annunciato di aver perso un figlio da lui quando avevano una relazione sentimentale. Un momento che aveva distrutto psicologicamente il conduttore, mentre lei aveva accolto la triste comunicazione con più tranquillità perché non voleva diventare mamma.

Parlando di Beppe Convertini e di questa notizia sconvolgente, l’attrice che ha perso un figlio dal presentatore ha ammesso da Monica Setta, durante la sua ospitata a Storie di donne al bivio: “Tutti ci dicevano che sarebbe stato bellissimo e poi non è andata a buon fine“. Ma per l’uomo è stato un colpo molto difficile da assorbire in tempi brevi.

Beppe Convertini, un attrice ha annunciato di aver perso un figlio da lui

Soffermandosi ancora su Beppe Convertini, l’attrice che ha perso il figlio dal presentatore Rai ha aggiunto: “Per lui è stato un grande dramma, per me meno. Sono sincera perché non era un mio grandissimo desiderio“. Lei ha confessato che non ha mai avuto rimpianti di non avere mai avuto figli, anche perché è necessario avere tante responsabilità per diventare genitore.

Ad aver abortito è stata Sara Ricci, che ha avuto una love story con Beppe Convertini, spesso messa in dubbio dai più scettici. Ma a Verissimo lei confessò sul conduttore tv: “La storia con Beppe Convertini era vera, non era falsa per niente. Anche se ci abbiamo giocato sopra perché eravamo molto belli, molto divertenti, molto giovani. Siamo stati insieme un anno e mezzo, abbiamo anche convissuto”.

Anche Beppe Convertini non ha mai avuto figli, ma quell’episodio lo scosse particolarmente perché sarebbe stato felice di diventare papà.