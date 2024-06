Drammatico annuncio da parte della famosa vip. O forse dovremmo dire mamma delle famose vip. Stiamo parlando di Kris Jenner, madre di Kim, Kourtney, Khloé e Rob Kardashian avuti dal primo marito Robert Kardashian, e di Kylie e Kendall Jenner, nate dalla relazione con Bruce Jenner, che dal 2015 è diventato Caitlyn.

È stata proprio lei a far sapere a tutti il grave problema di salute che la affligge. Nell’epoca dei social e dei reality proprio in tv, nella prossima puntata dei “The Kardashian”, Kris Jenner racconterà di cosa ha scoperto: “Volevo dirvi una cosa ragazzi… ho fatto la mia Tac“. E non ci sono buone notizie per lei.

Kris Jenner rivela: “Hanno trovato qualcosa”

In queste ore è stata svelata un’anticipazione dello show “The Kardashian”. Kris Jenner, dopo aver appreso la notizia, ha fatto sapere: “Questo mi emoziona davvero, ma hanno trovato qualcosa“. Ma di cosa si tratta? Lo svela lei stessa parlando nel reality con i figli: “Hanno trovato una ciste e un piccolo tumore“.

Nella puntataa vediamo Kris Jenner raccontare tutto alle figlie Kim, Khloé e Kendall. Con loro c’è anche il compagno della 68enne, Corey Gamble. Inizialmente la loro storia non era vista di buon occhio dai figli a causa della differenza di età. L’uomo, che di professione fa il manager, ha infatti 44 anni. Col passare del tempo, comunque, è riuscito a conquistare la fiducia dei figli di Kris.

Kris ha conosciuto Corey in un momento particolarmente delicato della sua vita. Era il 2014 e si stava separando da Caitlyn che aveva appena fatto il outing. Sembra che sia stato un vero colpo di fulmine, tanto che già l’anno dopo i due hanno rivelato la loro relazione sui social. Da allora è nata una bella storia d’amore e oggi sicuramente l’uomo rappresenta un sostegno importante in questo momento difficile per Kris.

