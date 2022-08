“Si sono già separati”. L’estate dei vip cancella un’altra coppia: l’addio dopo appena 9 mesi di fidanzamento

La notizia più brutta è ormai ufficiale. Un’altra coppia si è sfasciata in questa turbolenta estate di gossip, che sta davvero decimando le relazioni sentimentali di personaggi famosi. A dirsi addio sono stati Ilary Blasi e Francesco Totti, pare anche Claudio Amendola e Francesca Neri e ultimi in ordine di tempo, prima di questa nuova rottura, Fabio Rovazzi e la sua Karen. Ma ora a lasciarsi sono anche Kim Kardashian e Pete Davidson, dopo aver vissuto una storia amorosa davvero di breve durata.

C’erano già state voci non positive nel recente passato, ma ora pure l’ufficialità su Kim Kardashian e Pete Davidson è arrivata. Parlando di Amendola e Neri, il sito Dagospia non ha scritto un articolo lunghissimo, ma è stato molto chiaro su ciò che sarebbe successo tra Claudio Amendola e Francesca Neri: “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”. Ora torniamo a questa ultima separazione. (Leggi anche “Con un uomo vicino a Francesco”. Clamoroso Ilary Blasi, Totti non può prenderla bene. Chi è lui)





Kim Kardashian e Pete Davidson, arriva la separazione

Secondo quanto emerso in queste ore, la relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson è giunta al capolinea dopo meno di un anno. Avevano infatti annunciato di essersi messi insieme solamente 9 mesi fa. E sono già stati rivelati i motivi che hanno condotto entrambi a separarsi. Bisogna subito precisare una cosa importante, infatti non ci sono stati litigi clamorosi o altro ma una scelta consensuale. Avevano infatti compreso che non fosse più possibile conciliare le loro vite.

Tra i due c’era anche un’evidente differenza di età, anche se non dovrebbe essere stato questo uno dei problemi principali. Lei ha 41 anni, mentre lui 28. Kim Kardashian e Pete Davidson si sono detti addio prendendo una decisione pacifica e comune. Troppa la distanza tra i due e i rispettivi impegni professionali hanno fatto precipitare il tutto. La donna si trova a Los Angeles, mentre Pete a News York ed è solito anche viaggiare molte volte per il lavoro. E quindi la separazione è diventata inevitabile.

Kim Kardashian è un personaggio televisivo, nonché attrice e modella americana. Il suo patrimonio è pari a 1,8 miliardi di dollari ed è diventata celebre per Al passo con i Kardashian, il reality show con la sua famiglia. Pete Davidson è un attore e comico ed ex componente dello show tv Saturday Night Live. Quest’anno ha recitato nei film Bodies Bodies Bodies e Marmaduke.

“La donna che li ha divisi”. Dettagli scottanti sull’addio tra Claudio Amendola e Francesca Neri