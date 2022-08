Nuovi dettagli sono spuntati fuori in queste ore su Claudio Amendola e Francesca Neri, dopo la clamorosa notizia riguardante una loro possibile separazione. Dopo Ilary Blasi e Francesco Totti, anche un’altra coppia longeva si sarebbe completamente sfasciata e non per motivi di poco conto. I primi a dare notizie erano stati i giornalisti di Diva e Donna, ma ora è stato il portale Dagospia ad arredare questo annuncio con particolari che stanno lasciando tutti veramente a bocca spalancata.

Non possiamo avere certezza assoluta di quello che vi stiamo raccontando, visto che non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali, ma Claudio Amendola e Francesca Neri sarebbero un’ex coppia a tutti gli effetti. La separazione è ormai un dato di fatto, ma dietro questa improvvisa rottura ci sarebbe una motivazione molto importante. E che coinvolge soprattutto il noto attore. Eppure solamente pochi mesi fa lui si era soffermato con parole dolcissime sulla moglie, alle prese con problemi di natura fisica. (Leggi anche “Che brutta notizia”. Claudio Amendola e Francesca Neri, momento triste per loro)





Claudio Amendola e Francesca Neri, dietro la separazione un’altra donna

Come rievocato da Fanpage, Claudio Amendola è stato sempre vicino a Francesca Neri e la notizia della separazione ha quindi scioccato tutti. Basti pensare che nel corso di una puntata di Verissimo, lei aveva raccontato: “Non ho mai avuto paura della sofferenza, ma il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà. Piano piano ti chiudi in te stessa, ti allontani da tutto e da tutti e subentra la depressione. Ho pensato di fare un gesto estremo perché in quel momento lo vedevo come una liberazione”.

Il sito Dagospia non ha scritto un articolo lunghissimo, ma è stato molto chiaro su ciò che sarebbe successo tra Claudio Amendola e Francesca Neri: “La storia d’amore tra Francesca Neri e Claudio Amendola era finita da tre mesi. Si vocifera che il cuore dell’attore batta per un’altra donna”. Non si sanno dettagli sull’identità di questa misteriosa persona, che avrebbe fatto perdere la testa all’attore 59enne. E non sappiamo nemmeno se questa donna abbia inciso del tutto nella separazione degli ormai ex coniugi.

Francesca Neri è un’attrice e produttrice cinematografica e durante la sua carriera professionale ha ottenuto ben quattro candidature ai Nastri d’argento come miglior attrice protagonista in Pensavo fosse amore…invece era un calesse (1992); come migliore attrice protagonista per Carne trémula (1998); come migliore attrice non protagonista in Il papà di Giovanna (2009) e infine ha ottenuto il premio Cusumano alla commedia per Una famiglia perfetta nel 2013.

