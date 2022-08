“Che brutta notizia”. Claudio Amendola e Francesca Neri, momento triste per loro

Una brutta notizia ha coinvolto Claudio Amendola e Francesca Neri in queste ore. Un’indiscrezione che, se dovesse trovare le conferme ufficiali, rappresenterebbe qualcosa di inaspettato e che lascerebbe tutti senza parole. Già leggendo solamente gli ultimi rumor sul loro conto, coloro che li amano da tantissimi anni sono rimasti a bocca aperta e sperano vivamente che si tratti solamente di qualcosa di non veritiero. Ma intanto la news sta facendo il giro del web.

A breve vi riveleremo tutti i dettagli inerenti Claudio Amendola e Francesca Neri. Intanto, mesi fa l’attore ha commosso tutti a Verissimo con una rivelazione sul suo passato: “Avevo dei dolori strani, respiravo a fatica e nel giro di 7 minuti sono andato in ospedale e stavo sotto l’elettrocardiogramma. La notte che ho passato in ospedale, il giorno dopo ho firmato per tornare a casa mentre Francesca voleva restassi in ospedale, però appena sono stato in mano ai medici sono stato tranquillo, non mi sono preoccupato di morire perché ero in buone mani”. (Leggi anche “Mia moglie Francesca è malata”. Verissimo, la confessione di Claudio Amendola a Silvia Toffanin)





Claudio Amendola e Francesca Neri verso la separazione? La voce

La notizia bomba su Claudio Amendola e Francesca Neri è stata sganciata dal settimanale Diva e Donna e si è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Marito e moglie infatti hanno preferito non commentare queste indiscrezioni e non sappiamo se vorranno rompere il silenzio o meno nelle prossime ore. Sta di fatto che in questa estate turbolenta, per quanto riguarda il gossip, questa ulteriore ipotesi su questa coppia storica assomiglia tanto a un nuovo choc.

Diva e Donna ha rivelato che Claudio Amendola e Francesca Neri si sarebbero ormai separati. Le nozze sono praticamente finite, dopo 25 anni insieme. E c’è di più perché l’attore avrebbe già preso le sue cose e avrebbe lasciato la casa che condivideva con la coniuge. Il trasloco avrebbe già avuto luogo, a testimonianza del fatto che la rottura potrebbe essere insanabile. Dopo quella fra Ilary Blasi e Francesco Totti, si tratterebbe della seconda incredibile separazione di una coppia super vip.

Claudio Amendola si è unito in matrimonio con Francesca Neri l’11 dicembre di 12 anni fa nella città americana di New York. Con lei ha avuto il figlio Rocco. L’attore ha invece altre due figlie, venute alla luce grazie all’unione con l’ex Marina Grande. Una delle due, Alessia, è anche lei famosa essendo infatti diventata un’affermata doppiatrice.

