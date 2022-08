Ancora un colpo di scena su Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione che ha sconvolto l’estate italiana del gossip. L’ultima voce roboante fa riferimento alla conduttrice de L’Isola dei Famosi ed è di quelle veramente clamorose. Ogni giorno che passa escono fuori retroscena e dettagli succulenti, ma l’ultimo in ordine di tempo è per certi versi impensabile. Non sappiamo come potrebbe prenderla adesso l’ex calciatore della Roma, soprattutto se questi rumor dovessero trovare conferma.

Ilary Blasi e Francesco Totti non formano più una coppia e nei giorni scorsi vi abbiamo anche parlato di una sorta di accordo, raggiunto per trascorrere le vacanze in maniera pacifica. Hanno infatti una villa insieme a Sabaudia, utilizzata in primis dalla donna. Poi è toccato a Er Pupone recarsi nella residenza al mare e dovrebbe rimanere lì fino a dopo Ferragosto. Inoltre, Totti è stato pure beccato dai paparazzi mentre si trovava all’esterno della casa della sua nuova fiamma Noemi Bocchi.





Ilary Blasi interessata ad un amico di Francesco Totti: la voce bomba

Il primo a sganciare la bomba su Ilary Blasi è stato il settimanale Nuovo, che è riuscito a sapere qualcosa in più sugli aspetti sentimentali della presentatrice Mediaset. Tutti ormai sappiamo di questo feeling assoluto tra Francesco Totti e Noemi, ma anche lei non sarebbe ovviamente ferma. Avrebbe infatti un forte interesse nei confronti di una persona conosciuta proprio dall’ex marito. Una situazione incredibile, che potrebbe causare ulteriori polemiche nel prossimo futuro.

Stando al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Ilary Blasi avrebbe puntato l’attenzione su un amico di Francesco Totti: “Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi, è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”. E Diva e Donna ha aggiunto: “Lui è un uomo che vive a Milano”. Ma nessuno è ancora stato in grado di scoprire l’identità precisa di questa persona, avvolta ancora nel mistero. Non resta che attendere i prossimi giorni.

Dunque, a Sabaudia c’è invece Francesco Totti. In relax con i figli Christian e Isabel, mentre Chanel è in vacanza con delle amiche. Nel video pubblicato dal Il Messaggero, l’ex capitano della Roma appare tranquillo e sereno insieme ai figli mentre giocano in acqua tra tuffi e giochi sul materassino. A vederlo sembra lontano il clamore scoppiato un mese fa dopo l’annuncio della separazione.

