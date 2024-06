Belen Rodriguez, a breve la vedremo in versione damigella d’onore. Il tanto atteso matrimonio della sorella Cecilia: sposerà il fidanzato ormai storico Ignazio Moser il prossimo 30 giugno. La location? Un borgo vicino Firenze che ricorda la campagna dell’ex ciclista ma anche la sua amatissima Argentina. Fervono quindi i preparativi in questi giorni, ma ci sono anche grosse novità che riguardano la maggiore dei fratelli Rodriguez.

In occasione della nuova linea di make up che ha appena lanciato, Rebeya, Belen Rodriguez ha pubblicato alcuni reel in cui si cimenta in dei tutorial, indicando i prodotti utilizzare della sua linea di make up. Gli hater si sono subito fatti sentire, accusando la modella, showgirl e conduttrice di aver esagerato con i ritocchini e di aver modificato troppo il suo aspetto.

Leggi anche: “Voglio dire una cosa su Fedez”. Addio Ferragnez, Rosy Chin del Grande Fratello a bomba





Belen “sta finendo i soldi”: l’ultima mossa

”La Belen di una volta non esiste più… peccato eri così bella”, il commento che va per la maggiore. Nessun commento da parte della diretta interessata, che ancora una volta lascia cadere le provocazioni, continuando imperterrita con la sua nuova carriera da imprenditrice. E non solo a quanto pare.

Non ha mai nascosto il suo amore per la musica e il canto ma finora Belen Rodriguez ha sempre tenuto questa passione in una dimensione più che altro intima, con video social di lei che canta a casa, spesso insieme a papà Gustavo. Ma adesso è uscito un suo nuovo singolo che ha deciso di realizzare e lanciare in occasione dell’uscita della sua nuova linea beauty.

Il titolo della canzone è El día que me quieras ed è uscito poche ore fa su varie piattaforme digitali come Spotify e Apple Music. Ovviamente Belen Rodriguez ne ha pubblicato un estratto anche su Instagram e come spesso accade parte del pubblico ha reagito male. Tra i commenti più pesanti si legge “Pietà”, “Ora dobbiamo sentirla pure cantare”, “Che lagna”, “Anche no”. E poi quelli che fanno riferimento alla sua assenza in tv: “La disoccupazione fa fare di tutto” e chi si dice convinto che questa mossa sia arrivata perché “sta finendo i soldi”.