Ferragnez, addio. E secondo gli ultimi gossip, Chiara Ferragni e Fedez sarebbero a un passo dal divorzio: le voci più recenti sostengono che l’influencer e il rapper avrebbe deciso di affrontare una separazione consensuale. Pare anche che lui abbia scelto di farsi rappresentare dai legali di Ilary Blasi. Sono rumor, proprio come quelli che li vogliono entrambi già accompagnati.

Lei starebbe uscendo con Tony Effe, lui con la modella Garance Authié e proprio nelle ultime ore sono uscite anche delle paparazzate. Ma anche questo resta nel campo del gossip. Chi invece ha deciso di parlare pubblicamente adesso è Rosy Chin, la chef e ristoratrice di origine cinese che il pubblico ha conosciuto bene nell’ultimo Grande Fratello.

Leggi anche: “Non è uno a caso”. Chiara Ferragni pizzicata col famoso: il suo nome fa subito pensare a Fedez





Rosy Chin si espone sui Ferragnez: l’attacco a Fedez

Come emerso anche durante il reality, Rosy Chin è la proprietaria di un ristorante a Milano che era frequentato spesso da Chiara Ferragni e Fedez, al punto che la donna avrebbe deciso di destinare ai due un tavolo riservato tenuto quotidianamente libero per poter accogliere la coppia. Oggi è rimasta amica di lei, come dimostrano le ultime dichiarazioni.

Nell’intervista rilasciata nel corso del programma radiofonico Turchesando, la ex concorrente del Grande Fratello ha commentato la separazione tra i due. “Sento Chiara perché le sono molto amica, molto vicina. Fedez ancora non l’ho sentito. Chiara è una patatona”, ha spiegato confermando il legame con l’influencer.

Ma a Fedez ha riservato parole diverse: “Fedez avrebbe potuto aspettare invece di sbatterle in faccia la nuova fidanzata, l’ha abbandonata nel momento peggiore”, ha detto Rosy Chin riferendosi al flirt con la modella 20enne. E ancora: “Anche io prendo una posizione. Lui avrebbe dovuto avere un po’ di tatto. Da mamma e da donna, sono con lei. Io esco da una situazione sentimentale passata difficile, diversa da quella attuale, comprendo la sua sofferenza”.