Vi ricordate di Monia e Josh? Lo scandalo al Grande Fratello, ora la bomba. La notizia appena arrivata: “È giusto che sappiate”. La storia d’amore tra Monia La Ferrera, ex concorrente del Grande Fratello, e Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, ha appassionato il pubblico e ha fatto parecchio discutere. In molti infatti ricorderanno di quando Josh è stato coinvolto in una quasi rissa con l’attore Massimiliano Varrese, un ex compagno (per così dire) di Monia.

>> “Riunione in corso”. Grossi cambiamenti al Grande Fratello, Mediaset fa sul serio

La relazione trai due è nata come un colpo di fulmine poco dopo l’eliminazione di lei dal reality, quando si sono incontrati dietro le quinte durante una sorpresa organizzata da Josh per sua sorella Greta (anche lei in casa). Monia ha descritto Josh come il suo “principe azzurro tatuato”, una persona dolce e premurosa che sembrava il compagno ideale. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo di quel primo periodo, le cose ora sono cambiate. A raccontare che i due hanno rotto è stata proprio Monia La Ferrera.





I due si erano messi insieme ufficialmente nel febbraio 2024. Tante le foto assieme sui social. Ma ora la brutta notizia: “Ci siamo lasciati”. L’ex concorrente del Grande Fratello racconta: “Con voi ho condiviso la mia quotidianità, le mie giornate, la mia folle vita che sembra viaggi su una montagna russa. Se mi conoscete un po’ sapete che nelle mie scelte essendo madre ho cercato di usare sempre la testa, questa volta il cuore ha prevalso e ho deciso di ascoltarlo immergendomi completamente in questa bellissima folle storia d’amore”.

E ancora: “Purtroppo per noi madri sole non è sempre facile trovare qualcuno che accetti questa vita piena di impegni e responsabilità.. come sapete le mie bambine vengono prima di tutto. Quello che c’è stato non lo rinnego né lo farò mai perché le emozioni, l’amore i sentimenti, l’impegno che ci abbiamo messo per costruire questa storia d’amore bellissima sono stati ripagati dall’amore che ci siamo dati a vicenda”.

Le scommesse sono aperte.

La rissa sfiorata è stata tra Josh e Max Varrese oppure tra Josh e Sergio?

È sempre la famiglia Rossetti a regalarci gratuitamente i drammi più interessanti e facciamoli un applauso! #GrandeFratello pic.twitter.com/gAntdCJYTd — Tiresia 🌪️🩸 (@ilCassandro) March 26, 2024

Poi ancora Monia La Ferrera: “Le nostre strade si dividono.. il destino stavolta come ha scelto di farci incontrare in quel corridoio ha deciso di farmi prendere l’ascensore e salire da sola.. Vi prego di rispettare questo momento delicato.. Il bene rimane, il rispetto anche.. Ci sono semplicemente fili rossi che non sono destinati a stare insieme”.

Leggi anche: “Entra lei per salvare il programma”. Grande Fratello, la svolta nella mente di Alfonso Signorini