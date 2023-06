Giorgio Manetti torna a far parlare di sé. Eppure sono anni ormai che è lontano da Uomini e Donne, che al momento è in pausa estiva. E non è da escludere la possibilità di un suo ritorno nello studio che gli ha fatto incontrare Gemma Galgani. Come ogni anno, anche qualche settimana fa se ne è parlato. Al settimanale Nuovo Tv, il Gabbiano si è detto propenso a rivedere la ex. “L’ex cavaliere è pronto a tornare nel programma dove la sua ex cerca ancora l’uomo giusto. Lui ha dichiarato di averla perdonata. Ora tra i due ricominciare non è più un sogno”, si legge sulla rivista.

“Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”, ha aggiunto Giorgio Manetti che aveva deciso di abbandonare la trasmissione dopo essersi reso conto che nessuna delle donne presenti in studio sarebbe riuscita a catturare la sua attenzione. L’intervista in questione è datata fine aprile. Ora, un mese e.mezzo dopo, esce un video destinato a far discutere.

Giorgio Manetti, il video con l’ex dama scatena il gossip

Non è sfuggito all’attenzione dei fan di UeD un filmato in cui Giorgio Manetti è ripreso da e con una vecchia conoscenza del programma. Con Anna Tedesco. Lei era nella trasmissione nello stesso periodo del Gabbiano. Sono usciti qualche volta insieme ai temp, ma la relazione non era proseguita. E avevano sempre detto di essere semplicemente rimasti in buoni rapporti e aver instaurato una bella amicizia.

Amicizia a cui Gemma Galgani non ha mai creduto. Più volte, anche in studio, ha parlato di un flirt tra il cavaliere e la dama. Che anche fuori dallo studio di Maria De Filippi continuano a frequentarsi. Lui abita in Toscana, lei in Umbria ma ultimamente si sono rivisti. A Sanremo pare e proprio Anna ha pubblicato il video della loro uscita sui social.

In auto insieme, poi un aperitivo, una cena in un locale sul mare in cui lui imbocca lei e hanno anche ballato tutta la sera. Con loro nel locale c’era anche Marialaura De Vitis. Ma quel filmato ha scatenato gli utenti: molti infatti pensano che Giorgio Manetti e Anna Tedesco possano aver iniziato una relazione, anche perché entrambi sono single e le immagini sono inequivocabili. E c’è anche chi tira in ballo Gemma Galgani, che su di loro avrebbe sempre avuto ragione. Quale sarà la verità?