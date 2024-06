“I miei figli hanno capito tutto”. Al Bano torna a parlare della fake news riguardante la sua morte. Una vicenda che ha profondamente scioccato il celebre cantante, che dalla sua tenuta di Cellino San Marco aveva pubblicato un video sui social per denunciare tutto. “Le notizie false hanno le gambe cortissime… anzi senza gambe!!!”, iniziava così lo sfogo contro gli autori di questa bufala. “I deficienti che mettono in giro queste fake news si dovrebbero vergognare, ma mi chiedo, prendono dei soldi?”.

Alcuni personaggi vip, amici del cantante, si erano messi in allarme, tra questi l’attrice Sophia Loren. “Hanno messo in giro la notizia che stavo per morire e io non ne sapevo nulla, l’ho scoperto perché mi ha chiamato Sophia Loren preoccupata. Voglio rassicurare tutti i miei fan che, grazie a Dio, sto bene, continuo a cantare e va tutto alla grande”.

Leggi anche: “Ha chiesto tanti soldi”. Al Bano chiamato dalla tv per il reality: “Il cachet è altissimo”





AL Bano torna a parlare dopo la notizia choc. E dice anche dei figli

“Ancora una volta prigioniero di una fake news”, aveva continuato Al Bano nella sua invettiva – grazie a Dio sto bene, lo posso dimostrare come vedete qui. Grazie a Dio il lavoro è tanto e lo devo assolvere alla grande perché mi piace. Queste notizie fanno veramente schifo e si commentano da sole”.

Adesso Al Bano è stato intervistato da DiPiù Tv ed è voluto tornare sulla vicenda. Il cantante ha spiegato che la bufala sulla presunta morte ha avuto anche degli effetti nella sua famiglia: “I miei figli hanno subito fiutato l’inganno”. E poi ha ribadito che “tante persone si sono preoccupate”.

Vedremo se nei giorni prossimi ci saranno sviluppi. Intanto, il cantante si accinge a partire in tour per una serie di concerti. Non solo. L’ex marito di Romina Power ha ribadito di avere il sogno di esibirsi ancora una volta sul palco del Festival di Sanremo, una manifestazione che ha contribuito a renderlo famoso in tutto il mondo. Al momento, da Carlo Conti non sarebbero arrivati ancora segnali. Ma c’è ancora tempo.