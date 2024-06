“Adesso ascoltate cosa vi devo dire”. Emma Marrone ferma il concerto e fa l’annuncio ai fans. L’ex allieva di Amici ha iniziato nei giorni scorsi un tour che la sta portando in giro per l’Italia. Ovunque per lei si registra il sold out. Una delle ultime esibizioni di Emma Marrone si è tenuta in provincia di Pordenone, ad Azzano Decimo.

Durante il concerto è successo qualcosa che ha lasciato a bocca aperta il pubblico. L’artista pugliese infatti è stata protagonista di un durissimo sfogo al microfono. Parole molte aspre. La cantante ha spiegato che non poteva più tacere. Il pubblico è rimasto molto colpito da questa confessione da parte della cantante, alla quale poi è arrivato il sostengo di tutti i presenti.

“Devo dirvi una cosa”, annuncio di Emma Marrone ai fan. Cosa è successo al concerto

Per il suo tour Emma Marrone ha scelto un look diverso dal suo solito. La cantante si presenta in culotte e calze a rete, come anche altre artiste italiane, ad esempio Annalisa. Il nuovo look di Emma ha scatenato gli haters della cantante che l’hanno presa di mira con offese e commenti pesanti riguardo al suo fisico.

“questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie, e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere” ❤️‍🩹 pic.twitter.com/7zPVh4qChx — giuseppe (@sospesoefragile) June 27, 2024

“Chissà domani sui social cosa scrivono sul mio corpo, che non va bene. A me non me ne frega niente“, ha detto Emma, dopo aver interrotto il concerto. Poi si è rivolta ai suoi fan: “Voglio dire soprattutto alle ragazze giovani, quelle che devono fare ancora un po’ di vita per avere le spalle forti e grosse come ce le ho io: non state dietro a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza, la perfezione non esiste e se esiste ci ha messo mano un chirurgo, credetemi”.

Emma ha continuato, spiegando che alla sua età non ha paura di certi commenti: “Mostratevi senza vergogna, senza pudore, come faccio io. Non me ne frega niente di quello che scrivono, non sono arrivata a 40 anni per farmi dire da 4 ignoranti come mi devo vestire. Vado orgogliosa del mio corpo”.

Emma ha fatto anche un riferimento agli interventi chirurgici che ha dovuto subire, i cui segni porta con orgoglio: “Questo corpo ha combattuto un sacco di battaglie e se voglio salire nuda su un palco credo di potermelo permettere, indipendentemente da tutto”.

Poi l’affondo finale: “Chi giudica è perché probabilmente ha una vita talmente a pezzi che l’unica cosa che gli rimane è parlare male degli altri“.