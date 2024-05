Michelle Hunziker è tornata in tv con Io canto Family. Lunedì 20 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della trasmissione che vede 12 diverse famiglie diverse affrontarsi in una gara canora. Tra gli ospiti del debutto anche Gerry Scotti che per è stato il conduttore di Io Canto, format ‘originale’ da cui poi negli anni sono nati diversi spin off Mediaset, come Io Canto Generation e l’ipotesi di un Io canto Senior.

Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo ma nel frattempo ecco un gossip succoso che riguarda invece la vita privata della bella svizzera. Che come i fan ben sapranno è single, almeno ufficialmente.Risale a marzo l’ufficialità della fine della relazione con Alessandro Carollo, osteopata e fisioterapista. A quanto pare a causare il loro allontanamento sarebbe stata la distanza, dal momento che lui vive a Roma e lei a Milano, nonché la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie.

Michelle Hunziker, nuovo fidanzato? Spunta la foto

Ma da Michelle Hunziker nessun commento diretto. Anche in una recente intervista a Chi aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip: “Sono in una fase delicata con due bambine piccole, due matrimoni, un nipote, il lavoro”, aveva spiegato.

“Ci sono tante cose, tanti equilibri emotivi, delicatezze, che una mamma deve considerare. Essendo un personaggio pubblico mi sono sempre comportata in maniera rispettosa: se i fotografi mi fanno le foto sorrido, alcuni li conosco da 27 anni e ho sempre voluto bene a chi fa questo lavoro. Ma non è un momento in cui mi voglio esporre”. Poi, poco dopo arrivò la conferma della loro rottura. Ma già settimane fa Deianira Marzano aveva sganciato una bomba: “La Hunziker è da un mese che si frequenta con uno dell’alta moda. Ovviamente di nascosto fuori Milano. Da oltre un mese“.

Sono mesi che Michelle Hunziker non viene beccata “in dolce compagnia”, fino ad oggi. Il settimanale Diva e Donna è infatti riuscito a fotografarla fuori da un ristorante con un uomo. Di chi si tratta? Secondo il magazine si tratterebbe di un manager della moda amico di Mattia Narducci, il fidanzato di Anna Tatangelo. Le foto apparse sul profilo social del magazine sono state scattate in occasione di una cena a 4. Sarà lui l’uomo di cui parlava tempo fa Deianira Marzano?