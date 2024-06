È passata quasi una settimana dal matrimonio dei sogni di Diletta Leotta e Loris Karius. Celebrato lo scorso sabato, 22 giugno, a Vulcano e preceduto da un party in total white ha visto la presenza di tantissimi volti del mondo dello spettacolo: da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker, da Elisabetta Canalis a Elodie, tutti testimoni del Sì della conduttrice che è stata accompagnata verso il marito dal papà.

Il tema delle nozze era Aria d’amore”, ispirato alla figlia degli sposi, Aria Rose, nata la scorsa estate e precisamente nel giorno del compleanno di Diletta Leotta. Che sui social ha poi raccontato ogni dettaglio del lungo wekend di festeggiamenti in Sicilia. Ma solo adesso si scopre il gesto di un suo celebre ex fidanzato, Daniele Scardina, prima del matrimonio con il calciatore.

Diletta Leotta, il gesto di Daniele Scardina prima del matrimonio

Nell’ultimo numero del settimanale Oggi si riporta un particolare che riguarda il pugile Daniele Scardina, meglio noto come King Toretto. La storia d’amore con Diletta Leotta è durata poco a conti fatti, dal 2019 al 2020 ma il loro legame si è concluso senza risentimenti e con un rapporto d’affetto, come dimostrato anche dal supporto di lei seguito del grave problema di salute che aveva colpito il pugile.

Daniele Scardina e Diletta Leotta si erano conosciuti in occasione del match del pugile contro Kekalainen, match che la conduttrice aveva seguito per Dazn. Era il marzo del 2019 e i due iniziarono a frequentarsi dapprima in gran segreto. Poi a luglio 2020 le prime voci di rottura che poi furono confermate.

Per mesi il pugile ha provato a ricucire il rapporto con la giornalista, ma alla fine i due si sono separati definitivamente. E, tornando al dettaglio spifferato da Oggi, per il suo matrimonio Scardina ha voluto manifestarle tutto il suo affetto. “Un messaggio privato d’auguri giunto poche ore prima del rito nuziale ha scaldato il cuore della sposa”, racconta Alberto Dandolo nella rubrica Pop Secret che fa appunto riferimento alla sorpresa del 32enne di Rozzano autore di “una lettera speciale” per la donna a cui è stato legato per un anno.