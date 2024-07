La notizia più bella è arrivata nelle ultime ore. L’amatissima attrice è diventata mamma per la prima volta a 35 anni. Non è stata lei a fare l’annuncio, infatti sia sul suo profilo Instagram che su quello del marito famoso non sono apparse foto. Nessun comunicato, ma silenzio totale da parte della coppia, che però è stata beccata dai paparazzi all’uscita dall’ospedale.

L’attrice, che nei mesi scorsi si è invece mostrata più volte col pancione, è diventata mamma per la prima volta ma non è chiaro quando sia finita la gravidanza. Si parla comunque di questi primi giorni di luglio, visto che l’immagine ‘rubata’ dai fotografi è alquanto chiara. C’è lei su una sedia a rotelle, col neonato in braccio, e al suo fianco è presente il coniuge.

L’attrice è mamma per la prima volta: ignoto il sesso del bebè

L’attrice ama particolarmente avere il massimo della privacy e infatti non è stata lei a rivelare di essere mamma per la prima volta. Ma c’è di più, in questi mesi non ha mai svelato il sesso del bebè, quindi non solo non sappiamo il suo nome ma nemmeno se sia un maschietto o una femminuccia. Probabile che nei prossimi giorni possa dire qualcosa in più.

Ad essere diventati genitori sono Vanessa Hudgens e il giocatore di baseball americano, Cole Tucker. I due stanno insieme da 4 anni e a dicembre 2023 è arrivato anche il matrimonio, che è stato celebrato in Messico. Poi agli Oscar 2024 la giovane si è fatta vedere col pancione e quindi ha comunicato così la notizia relativa alla dolce attesa.

Vanessa Hudgens Gives Birth, Leaves Hospital with First Baby | Click to read more 👇 https://t.co/4XRklqfTnh — TMZ (@TMZ) July 4, 2024

Vanessa Hudgens è nota per High School Musical, dove interpretava Gabriella Montez, ovvero il film Disney con Zac Efron che era Troy Bolton. Lei ha comunque recitato anche in altre serie come Still Standing e Give Me Five. L’ultima recitazione nel grande schermo è invece arrivata con il film Bad Boys: Ride or Die, che è da poco uscito nelle sale cinematografiche.