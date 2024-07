Splendida notizia per il volto di Canale 5, che è incinta. Si era già capito qualcosa da qualche settimana, ma ora è arrivata la certezza definitiva anche su chi sia il papà del bebè. Infatti, sono state pubblicate delle immagini di coppia nelle quali c’è lei che sfodera un enorme pancione. Gioia enorme per la coppia, che si era lasciata tempo fa ma che ora è tornata a riunirsi.

Il volto di Canale 5 è stata protagonista su questo canale diversi mesi fa, grazie ad uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Ora che è incinta ha reso felicissimi i tantissimi telespettatori, che l’avevano vista in una veste particolare nel piccolo schermo. Ma ripetiamo che comunque c’è grande sorpresa nei fan, dato che si pensava che i futuri genitori non stessero insieme.

Volto di Canale 5 incinta del suo ex: c’è il ritorno di fiamma

Come ricordato dal sito Tag 24, il volto di Canale 5 incinta era stata assieme al suo ex nel 2016, quindi ben 8 anni fa. Erano stati una coppia per circa un anno e poi si erano lasciati. Lui è infatti diventato anche papà di due figli dalla relazione con Lucia Bartoli. Poi aveva annunciato la chiusura del rapporto con lei e ora è tornato con la sua precedente fidanzata, che è ora in dolce attesa.

La gravidanza coinvolge la bellissima modella Andreea Sasu, che è stata Madre Natura del programma Ciao Darwin di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il suo partner è quindi Philipp Plein, il quale ha postato una serie di immagini con lei col pancione commentando: “Così fissiamo lo sguardo non su ciò che si vede, ma su ciò che non si vede, poiché ciò che si vede è temporaneo, ma ciò che non si vede è eterno”.

Philipp Plein è uno stilista tedesco, fondatore del gruppo che comprende marchi come Billionaire e Plein Sport. Sasu è stata anche protagonista a Temptation Island e avrebbe avuto dei flirt con Andrea Iannone e Riccardo Saponara.