“Devo dare una brutta notizia”. Grave lutto per Stefano Bettarini. È stato proprio lex calciatore e volto noto dello spettacolo a fare il triste annuncio con un messaggio sui social. Parole che hanno commosso non solo i tifosi ma anche un pubblico più ampio. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando in queste ore all’ex marito di Simona Ventura e alla sua famiglia.

Momento terribile per Stefano Bettarini. All’età di 86 anni si è spento il suo papà Mauro Bettarini: “Il prezzo dell’amore è la perdita, ciao Babbo”, ha scritto il figlio su Instagram postando una sua foto. Come riportano diversi quotidiani sportivi, il campione era legatissimo al padre. È stato proprio lui a trasmettergli la passione per il calcio. Lui, infatti, fu a sua volta un calciatore.

Leggi anche: “Ricoverato in ospedale”. Gianni Ippoliti, paura per il noto conduttore tv: “Un pugno in faccia”





Devastante lutto per Stefano Bettarini, la notizia ha raggiunto tutti poco fa:

Iniziò la carriera giovanissimo, giocando nella Roma come portiere. Successivamente si trasferì a Siena, dove continuò a giocare. Crescendo, si laureò in Giurisprudenza, ma non abbandonò mai il calcio, continuando a calcare i campi. A trent’anni, militò in Serie D con il Poggibonsi. Nel 1970 passò dal ruolo di giocatore a quello di allenatore, per poi tornare in campo fino al termine della stagione 1971, quando concluse definitivamente la sua carriera agonistica.

Un grave lutto ha colpito la famiglia di Stefano Bettarini, ex calciatore di Fiorentina, Bologna e Sampdoria, nonché volto noto dello spettacolo. È morto, Mauro Bettarini, papà di Stefano. Fuori dal campo, intraprese una carriera come assicuratore, diventando un professionista stimato e apprezzato da numerosi clienti. Parallelamente, aveva continuato ad allenare squadre locali come la Pianese, il Sinalunga, il Chiusi, il Colle Val d’Elsa e infine lo Staggia Senese. È proprio lì che il figlio Stefano tirò i suoi primi calci, dimostrando subito un grande talento.

Mauro era sposato con la moglie Nice e aveva due figli, Simona e Stefano. Quest’ultimo gli ha regalato due nipoti, nati dal matrimonio con Simona Ventura: Niccolò e Giampaolo. Come ricorda la Gazzetta di Siena, Mauro Bettarini ha dato un contributo significativo allo sport, ma è stato anche un professionista molto apprezzato e un padre premuroso. Insieme alla moglie, sempre al suo fianco, ha formato una coppia gentile e affabile, che non si è mai lasciata travolgere dal successo del figlio, prima come calciatore e poi come personaggio pubblico. Mauro è sempre rimasto vicino a Stefano, pur evitando le luci della ribalta. Diviso tra la casa nel centro di Siena e la villa a Buonconvento, suo rifugio tranquillo, era felice ogni volta che poteva accogliere gli amati nipoti.