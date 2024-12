Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre 2024, il noto conduttore televisivo Gianni Ippoliti è stato vittima di un’aggressione nel centro storico di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via de’ Prefetti, nei pressi del Parlamento. Secondo le ricostruzioni, Ippoliti stava recuperando la sua auto quando è stato avvicinato da un furgone bianco. Ne è scaturita una discussione, presumibilmente legata a questioni di parcheggio o viabilità, che è rapidamente degenerata.

Il conducente del furgone è sceso dal veicolo e ha colpito Ippoliti con un pugno al volto, facendolo cadere a terra e urtare contro un’auto parcheggiata. Nonostante lo choc e le ferite riportate, Ippoliti ha avuto la prontezza di annotare parte della targa del furgone, informazione che ha prontamente fornito alle autorità. L’aggressore, dopo aver colpito il conduttore, è risalito sul veicolo e si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente. Ippoliti ha contattato immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118.





Gianni Ippoliti aggredito in strada: ricoverato dopo un pugno

Il conduttore è stato trasportato all’ospedale Santo Spirito, dove è stato sottoposto ad accertamenti medici. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi, ed è stato dimesso dopo le cure del caso. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare l’aggressore, utilizzando le informazioni fornite da Ippoliti e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del responsabile. Questo episodio solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle aree centrali della capitale, specialmente durante le ore notturne. La violenza scaturita da un banale diverbio per un parcheggio evidenzia la necessità di interventi mirati per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire simili episodi in futuro.

Gianni Ippoliti, noto per la sua lunga carriera televisiva e per il suo stile ironico e pungente, ha preferito non rilasciare dichiarazioni dettagliate sull’accaduto, affermando di voler prima metabolizzare l’evento e riposare. Ha comunque espresso l’intenzione di collaborare con le autorità per individuare l’aggressore e comprendere le motivazioni alla base di un gesto così violento.

