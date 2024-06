Shannen Doherty contro l’ex marito. Come purtroppo molti sanno l’ex volto noto di “Beverly Hills 90210” sta lottando da tempo contro un tumore al quarto stadio diagnosticato nel 2020. L’attrice ha condiviso con i suoi follower i difficili momenti attraversati. Prima il cancro ha colpito il seno, poi si è diffuso a cervello e ossa. Shannen ha un podcast in cui aggiorna i suoi fan.

Il programma “Let’s Be Clear with Shannen Doherty” è presentato in un collegamento nello storico programma “Good Morning America” della ABC. Ebbene in un’occasione l’attrice ha parlato anche del matrimonio con Kurt Iswarienko: “Il nostro matrimonio è stato eccezionale e non perché si sia trattato di un grande evento. È stato eccezionale perché ci siamo impegnati nel bene e nel male, nella malattia e nella ricchezza e perché ci amiamo l’un l’altra”. Tuttavia ora la storia è finita e c’è un duro scontro in atto.

Shannen contro l’ex marito: “Aspetta che muoia per non pagare…”

Shannen Doherty ha visto notevolmente diminuire le sue entrate negli ultimi tempi, così sperava di ricevere un sostegno dall’ex marito. Ma secondo quanto riportato da People la rischiesta dell’attrice di avere informazioni finanziarie sull’archivio fotografico originale di Kurt Iswarienko non ha avuto risposte.

L’attrice ha dichiarato: “Non è affatto giusto che a Kurt venga permesso di ritardare il divorzio nella speranza che io muoia prima di essere costretto a pagarmi, e nel frattempo continua a vivere la sua vita e scappare dalle responsabilità che ha nei confronti di quella che è stata sua moglie per undici anni, e ora sta morendo”. Tuttavia l’avvocato dell’uomo l’ha smentita.

Il legale ha ricordato come nel 2023 sia stato proposto un accordo, ma Shannen Doherty l’ha rifiutato: “Kurt non sta “aspettando che Shannen muoia – ha detto Katherine Heersema – Vuole il meglio per Shannen e vuole che entrambi possano lasciarsi questa storia alle spalle per passare oltre”. L’attrice chiede 15.434 dollari al mese, il che le permetterebbe di mantenere l’assicurazione sanitaria e accusa l’ex: “Kurt sta usando l’aeroplano, spende migliaia di dollari nelle spa, nelle gioiellerie, roba di Gucci, voli… e nel frattempo dichiara di non avere soldi per supportarmi”.

