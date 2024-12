Natale sicuramente diverso per Elisa Isoardi. La conduttrice Rai ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha poi raccontato sui social la sua disavventura, avvenuta proprio il giorno del 25 dicembre, con tanto di video con i vigili del fuoco all’opera. Non poteva fare altrimenti: l’intervento dei pompieri si è reso necessario perché, essendo festa, nessuno poteva aiutarla.

Ma andiamo ai dettagli. La mattina di Natale Elisa Isoardi è rimasta chiusa fuori dalla sua abitazione e, dopo avere cercato invano un fabbro che la aiutasse a rientrare in casa, ha dovuto chiamare i vigili del fuoco che alla fine sono riusciti a risolvere il problema, come documentato su Instagram.

Leggi anche: “Sarò io il padrino di Thiago”. Fabrizio Corona, l’amico famoso dà l’annuncio con il bimbo in braccio





Elisa Isoardi, Natale diverso: con i vigili del fuoco

“Il Natale che non ti aspetti… sono rimasta chiusa fuori casa”, ha scritto sulla sua pagina social la presentatrice. Era ospite della madre, che vive nell’appartamento accanto a lei, insieme ad altri parenti ma prima di riunirsi a tavola c’era questa “piccola questione” da risolvere.

“Ovviamente il giorno di Natale i fabbri sono a casa con le loro famiglie”, ha scherzato Elisa Isoardi raccontando di essere rimasta chiusa fuori casa in pigiama anche se “per fortuna mia madre aveva alcune cose mie e mi sono cambiata”. Alla fine, impossibilitata a rientrare nel suo appartamento, ha deciso di chiamare i vigili del fuoco.

Ha ripreso con il suo cellulare l’arrivo dei vigili del fuoco di Cuneo e ha anche ironicamente cronometrato il tempo che i pompieri hanno impiegato per aprire la porta e consentirle di rientrare in casa, cioè appena tre minuti. “Ce l’hanno fatta! Alla fine, è andato tutto bene”, ha scritto augurando finalmente un sereno Natale a tutti.