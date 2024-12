Natale speciale per Fabrizio Corona, che è diventato papà per la seconda volta a 50 anni, 22 dopo la nascita del primo figlio Carlos Maria avuto dalla ex moglie Nina Moric. Il 21 dicembre scorso la giovane compagna Sara Barbieri ha dato alla luce il piccolo Thiago e a stretto giro è arrivato il lieto annuncio su Instagram. L’ex re dei paparazzi lo h presentato ai follower con una foto e con un primo video girato in ospedale.

La gravidanza era stata annunciata sulle pagine del settimanale Chi a maggio scorso e lui si diceva elettrizzato all’idea di diventare padre per la seconda volta: “Divento papà a cinquant’anni e sono felicissimo. Abbiamo scoperto tre settimane fa la bella notizia, l’ho già comunicato a mio figlio Carlos ed è felicissimo. L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro”.

Fabrizio Corona, chi è il padrino del figlio Thiago

Aveva anche svelato che era da tempo che con la compagna Sara avevano immaginato di avere un bambino: “È da un anno che io e Sara pensiamo a un figlio. Siamo legati da tre anni e dopo tre giorni che ci conoscevamo siamo andati a vivere insieme”, aveva aggiunto Fabrizio Corona.

I neo genitori e il piccolo Thiago sono già tornati a casa e sui social condividono i momenti di questa nuova vita a 3. Sono tanti i fan e gli amici che stanno facendo gli auguri alla coppia per l’arrivo del bambino, che avrà un padrino d’eccezione: Ivano Chiesa, storico e fidato avvocato di Corona e grande amico di famiglia.

“Sarò il Padrino di questa bambino bellissimo. Thiago Corona figlio di Fabrizio”, ha scritto proprio Ivano Chiesa, a corredo di una foto Instagram che lo mostra con il piccolo in braccio. “Thiago non poteva avere un padrino migliore”, si legge tra i commenti. “Le vogliamo troppo bene avvo”, il messaggio di Sara Barbieri.