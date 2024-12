Belen Rodriguez ha passato il Natale con un ospite molto particolare. Nessuno, tra i fan della showgirl, si sarebbe aspettato di vederlo. Per il clan Rodriguez quello trascorso è stato un mese molto complicato. L’incidente al papà di Belen ha fatto preoccupare tutti, in primis ovviamente i familiari della showgirl argentina tra cui mamma Veronica Cozzani e la sorella Cecilia. Gustavo Rodriguez fortunatamente era riuscito ad uscire dalla struttura, nonostante le fiamme lo avessero avvolto.

Ed era stato soccorso il prima possibile per evitare conseguenze fatali. Nei giorni scorsi Belen aveva dato altre notizie. Ad un fan che a margine di una foto scriveva: “Madonna che bella che sei, spero che il tuo papà stia meglio”.





Belen Rodriguez ha passato il Natale con Antonino Spinalbese

Belen aveva risposto: “Sta meglio, momento difficile ma l’amore della famiglia ti salva”. La situazione starebbe migliorando piano piano anche se ci vorrà sicuramente del tempo prima che possa guarirsi definitivamente. Intanto Belen ha passato il Natale con una persona molto importante nella sua vita: un uomo che l’ha resa mamma.

Nella serata di Natale anche Antonino Spinalbese si è unito alla famiglia per vivere la magia della vigilia insieme alla piccola Luna Marì. Sebbene Belen e Antonino non abbiano posato insieme, in un video condiviso dalla showgirl si intravede Spinalbese, successivamente ritratto in un dolcissimo selfie con la sua bambina.

Recentemente anche Stefano De Martino aveva parlato di Belen. “Oggi abbiamo un buon dialogo. Ho deposto le armi, non mi interessano le guerre in cui perdiamo tutti”. I due hanno ufficialmente divorziato “abbiamo depositato i documenti” ed è impossibile un ritorno di fiamma tra loro “non succederà più”. E anche Belen lo sa.