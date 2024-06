Federico Fashion Style ha annunciato tempo fa di essere gay e di essersi separato dalla sua partner. In tanti gli hanno chiesto cosa si sente di dire a sua figlia e ora ha deciso di rompere il silenzio e spiegare come stanno le cose nella sua famiglia. Il parrucchiere dei vip ha una bambina di 7 anni, che si chiama Sophie Maelle, e le vuole un mondo di bene. E ora ha spiegato tutto, in relazione al suo orientamento sessuale.

Infatti, dopo che Federico Fashion Style ha fatto coming out rivelando di essere gay, le attenzioni si sono spostate anche sulla figlia. A proposito della bimba, ha innanzitutto esclamato nella sua intervista a Leggo: “Per mia figlia sono il suo principe, mi dice che sono il suo fidanzato. Per lei sono un papà eroe, un idolo, perché a scuola i suoi amichetti rimangono sorpresi di sapere che è la figlia di Federico Fashion Style”.

Leggi anche: “Mi hanno picchiato, è un orrore”. Federico Fashion Style, il racconto choc tra le lacrime





Federico Fashion Style gay, l’annuncio sulla figlia: “Cosa le dirò”

Ancora sulla piccola ha detto: “Rimane incantata quando vede che le persone mi fermano per strada per chiedermi una foto“. Inevitabilmente per Federico Fashion Style la domanda sul suo orientamento sessuale e il fatto dunque di essere gay è arrivata puntuale. E soffermandosi su ciò che dirà alla figlia, ha subito precisato un fatto molto importante.

Il personaggio tv, noto per Il Salone delle Meraviglie, ha subito detto di non averle ancora raccontato nulla, ma di essere pronto a farlo in ogni momento: “Se mia figlia sa che sono omosessuale? Lei ancora non mi ha chiesto nulla. Quando arriverà il momento giusto, voglio dirglielo io. Senza stampa e senza riflettori puntati addosso. Con mia figlia parlo liberamente, è una bambina intelligente“.

Infine, al sito Leggo Federico Lauri ha concluso: “Quando le spiegherò tutto so già che parole usare, le dirò che l’amore non ha forme e che amare una persona non dipende dal sesso. Sono questi i valori che voglio insegnarle”.