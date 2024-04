Bruttissimo annuncio di Federico Fashion Style, vittima di una pesante aggressione che lo ha costretto a finire in ospedale. Infatti, mentre si trovava a bordo di un treno, è stato picchiato duramente e ha dovuto chiedere l’intervento dei sanitari per essere curato. Una volta arrivato all’interno del nosocomio, ha pubblicato una foto di lui con la flebo e poi un’Instagram story nella quale è apparso in lacrime.

Federico Fashion Style ha pianto e ha raccontato tutta l’aggressione subita. Ha spiegato infatti il motivo di questa violenza fisica ai suoi danni, che lo ha condotto in ospedale. Inizialmente aveva semplicemente scritto: “Triste storia“, poi successivamente è entrato nei dettagli e ha fatto commuovere i suoi follower. Sicuramente in privato avrà ricevuto un’ondata di affetto e solidarietà.

Federico Fashion Style vittima di un’aggressione: è finito in ospedale

Federico Fashion Style ha spiegato così l’aggressione fisica, che gli ha creato problemi di salute tanto da indurlo a ricorrere alle cure dell’ospedale: “Vergognoso che nel 2024 succeda ancora questo. Preso a schiaffi e un pugno in faccia su un treno davanti agli occhi di tutti. Essere insultato, denigrato e aggredito per l’orientamento sessuale è vergognoso”.

Il parrucchiere dei vip ha poi continuato, riferendosi alle ragioni della violenza: “Grazie per i messaggi, ora farò tutti gli accertamenti e vi farò sapere. Mai vi prego, smettetela di chiamare le persone froci. L’omosessualità non è una malattia, mi hanno detto frocio di me***”. Ora la speranza dei suoi fan è che possa rimettersi in sesto il più presto possibile.

Federico Fashion Style, il cui vero nome è Federico Lauri, dal 2019 è il conduttore del programma di Real Time, Il salone delle meraviglie. Da quest’anno, sullo stesso canale, è andato in onda Il salone delle celebrità.