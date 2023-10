Federico Fashion Style è stato uno degli ospiti di Belve. Il parrucchiere dei vip è arrivato nel salotto di Francesca Fagnani, nella puntata della trasmissione in onda martedì 10 ottobre su Rai2, e uno degli argomenti clou della chiacchierata con la padrona di casa è stato il coming out arrivato all’inizio di quest’anno. Sposato con Letizia Porcu e padre di Sophie Maelle, Federico Lauri si è aperto alle telecamere di Belve rivelando tanti aspetti della sua vita privata e lanciando qualche frecciatina.

“Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… Ma magari forse stava bene anche a lei”, ha detto Federico Fashion Style parlando dell’ex moglie Letizia e della sua omosessualità.

Federico Fashion Style contro Antonella Mosetti: “Mi deve dare 600 euro”

Quando Francesca Fagnani gli ha chiesto quando ha capito di essere omosessuale, Federico Lauri ha risposto: “Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”. Spazio anche per un periodo molto difficile, quello sui disturbi alimentari avuti durante l’adolescenza: “Pesavo circa 110 chili. Ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, era il mio unico sfogo”.

Da quando Federico Fashion Style ha fatto coming out, il rapporto con la figlia avuta da Letizia Porcu è molto complicato. “Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico… sono tutto per lei, io vivo per lei”, ha rivelato il parrucchiere a Francesca Fagnani.

L’ospitata a Belve di Federico Fashion Style è stato anche un momento per lanciare una pesante accusa a una delle sue ex clienti: Antonella Mosetti. La showgirl non ha mai pagato per il trattamento ai capelli a cui si è sottoposta e dopo la domanda della giornalista su ”trattamenti eccessivi e che addirittura danneggiano il capello”, ha risposto lasciando tutti senza parole: “Il problema di Antonella Mosetti non sono i capelli che cadono, ma il fatto che non passa la carta. Mi deve ancora 600 euro“.

Dopo la messa in onda di Belve, Antonella Mosetti ha deciso di replicare sui social: “Chi mi conosce sa che sono 30 anni che faccio questo lavoro e che non dovrei neanche replicare. Sono una persona molto onesta e generosa, lo sono stata anche con questo infimo personaggio, non ho nulla da recriminarmi. Il silenzio è l’arma più vincente. Non sarai mai come me”, ha scritto.