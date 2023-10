Dopo un lungo periodo di silenzio ed un anno difficile Federico Fashion Style torna a parlare della sua vita privata. Ha deciso di farlo al programma Belve guidato da Francesca Fagnani. Le anticipazioni rivelano che alcune rivelazioni di Federico faranno molto discutere come quella che riguarda la sua omosessualità ed il rapporto con l’ex Letizia Porcu. Federico era uscito pubblicamente allo scoperto durante una puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin aveva deciso di liberarsi.

“Credo di amare le persone dello stesso mio sesso”, aveva detto. Aggiungendo poi: “Quella con Letizia (l’ex moglie, ndr) è stata una storia vera. Non volevo fare del male a una persona che mi ha dato la gioia di mia figlia. In passato abbiamo avuto una relazione d’amore con una vita sessuale attiva. Poi ho capito che non poteva più andare. Quando ho parlato con lei l’ho fatto a cuore aperto, non nascondendole nulla”.





Belve, Federico Fashion Style parla della sua omosessualità

Ora a Belve Federico ha aggiunto un altro tassello: “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei”. Quindi è passato a raccontare il modo in cui ha scoperto l’omosessualità.

“Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”. Il suo è stato un passato difficile per diversi motivi: l’hair-stylist ha anche sofferto di disturbi alimentari, arrivando a pesare circa 110kg. Un dolore quindi vissuto molto intensamente.

Ha parlato poi della figlia: “Non è che non la vedo, la vedo secondo me troppo poco. Per me è la mia ragione di vita quella bambina, credo che non ci sia niente più di lei. Sono un padre particolare, posso essere un padre, posso essere una madre, posso essere il suo migliore amico…sono tutto per lei, io vivo per lei”.