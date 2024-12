L’amore ritrovato dopo 11 anni. Quell’amore lasciato per seguire una passione ma mai dimenticato del tutto. Ed ora, assicura la famosa della tv (ex GF e Uomini e Donne): “Siamo assoluta inseparabili”. Tanto che qualcuno dei fan sui social ha chiesto se ci sia o meno un matrimonio all’orizzonte. Lei, per ora, non commenta la questione nozze ma spiega come questo amore è rinato. “Negli ultimi mesi chi mi segue sa che mi è successa una cosa molto bella. Ho ritrovato il mio ex danzato e ci siamo rimessi insieme”, racconta.

“Partiamo dal 2011, io avevo solo 19 anni. La prima volta che l’ho visto, l’ho notato subito, è stata una sorta di colpo di fulmine ma non ho avuto assolutamente il coraggio di chiedergli il nome o di presentarmi. Visto che aveva la tutona e il borsone della squadra di basket di Venezia l’ho cercato su Facebook, abbiamo iniziato a parlare e ci siamo messi insieme”.





Valentina Vignali, dopo 11 anni torna con lo storico ex

“Quei 2 anni in cui siamo stati insieme furono abbastanza pazzi. Eravamo appena maggiorenni, non avevamo la macchina, dovevamo fare sempre avanti e indietro con il treno. Con lui ho fatto la mia prima vacanza all’estero, le prime volte in cui sono tornata veramente tardi. Piccole pazzie che fai quando sei innamorato”. Poi l’addio.

Valentina Vignali era prima approdata a Uomini e Donne, corteggiatrice di Francesco Monte, quindi al GF senza mai tralasciare la passione per il basket ed a quando pare per l’ex storico, pure lui cestista, Fabio Stefanini. “Quest’estate lui aveva un torneo a Rimini e con le amiche siamo andate. Appena arrivo al campo, lo vedo e dico “mamma mia che bono!””.

“Scherzi a parte, a parte il lato estetico, io davvero sentito qualcosa. Quando sono tornata a casa le mie amiche mi hanno detto che aveva occhi solo per me e che lui era ancora innamorato. All’inizio avevo molta paura. Io giro molto, capisco che non sia facile darsi anche perché purtroppo la società di oggi non ha valori ma poi ci siamo rincastrati. Da questa storia ho capito quanto sia diverso, n da subito, un uomo che ti vuole davvero. La vita ci ha separato in un momento in cui forse era giusto e ci siamo ritrovati quando eravamo giusti l’uno per l’altra”. Un cerchio che si chiude.