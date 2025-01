Isobel Kinnear è stata una grandissima protagonista di Amici di Maria De Filippi. Il classico caso, quello della ballerina australiana, di allievi che entrano nel cuore del pubblico pur senza vincere. È però arrivata in finale. Per entrare nella scuola più famosa della tv aveva fatto i provini per ben 3 anni consecutivi. Il ballo è da sempre la sua passione per il ballo e nel suo paese aveva iniziato con la compagnia Dream Dance Company.

Nel 2018 aveva anche vinto il premio “Australia’s dancer of the year” e avendo viaggiato tante volte in Italia è riuscita a imparare molto bene la lingua. Ma non solo per il suo indiscutibile talento e la sua energia: Isobel aveva fatto sognare il pubblico anche per la storia d’amore iniziata con un compagno di scuola, sempre ad Amici: Cricca.

“Sta con il tronista di UeD”: scoop su Isobel di Amici

Isobel è stata legata per circa un anno a Cricca, anche lui ex allievo della ventiduesima edizione del talent show di Canale 5. I due, dopo un lungo tira e molla si sono definitivamente lasciati a gennaio 2024. A ufficializzare la fine della storia d’amore era stato lo stesso cantante, attraverso uno sfogo su Instagram.

È qualche tempo che non si sa più niente della vita sentimentale della ballerina ma ecco che adesso il sito Isa e Chia sgancia una bomba: la ballerina australiana avrebbe iniziato una frequentazione con un noto e amatissimo ex tronista di Uomini e Donne: Federico Nicotera. Aveva scelto Carola Carpanelli nello studio di Maria, poi a giugno 2023 è arrivata l’inaspettata notizia dell’addio.

Successivamente si era parlato di una sua frequentazione, poi smentita, con Veronica Rimondi, anche lei ex tronista di UeD e poi aveva relazione con un’altra donna di cui però aveva preferito non rivelare l’identità. E con Isobel? Si è notato che in una foto dell’ultimo carosello social è mano nella mano con un uomo. Gli utenti hanno riconosciuto subito l’ex volto del dating show, così come non è sfuggito lo scambio di “segui” e di like reciproco (persino della mamma di lui). Nuova coppia tra l’ex Amici e l’ex UeD?