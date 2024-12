“Scusate se sono scomparsa”. Fan preoccupati per un video-messaggio pubblicato poco fa da Clizia Incorvaia. L’influencer ha trascorso le feste di Natale come annunciato con il marito Paolo Ciavarro e la suocera Eleonora Giorgi. “Ti prometto il Natale più bello di sempre”, aveva detto Clizia a Eleonora durante un’intervista a Verissimo. E così, in effetti, è stato. Ora, però, arriva un annuncio inaspettato.

Con i parenti della Incorvaia arrivati dalla Sicilia in casa di Paolo Ciavarro si è già brindato tra figli e nipotini. “La nostra famiglia piena d’amore già in mood natalizio” hanno scritto postando le immagini della cena.”Senza di loro non credo che avrei affrontato questo anno così complicato”, aveva confessato Eleonora Giorgi parlando del suo 2024. Un anno complicato per l’attrice alla quale è stato diagnosticato un tumore al pancreas.

“Scusate se sono scomparsa”. Clizia Incorvaia, lo strano annuncio dopo le feste di Natale: fan in ansia

Dopo le festività natalizie con Eloenora Giorgi, Clizia e Paolo sono partiti per la montagna insieme ai figli per una breve vacanza sugli sci. Incorvaia, che mantiene un rapporto diretto con i suoi fan, ha raccontato i dettagli del viaggio via social. Tuttavia, dopo alcune storie simpatiche e movimentate, il suo profilo è improvvisamente diventato silenzioso, suscitando preoccupazione tra i follower.

Clizia è riapparsa solo verso le otto di sera, mostrando un’espressione insolita, che qualcuno ha interpretato come quella di chi ha appena pianto. Ha spiegato: “Scusate, volevo condividere con voi il primo giorno di sci di fondo, ma non è stato possibile…”. Poi ha aggiunto: “In questo momento non voglio parlare di questa giornata perché dovrei denunciare delle cose importanti che non mi va di fare, anche dal punto di vista energetico. Preferisco concentrarmi su cose positive”.

Dopo queste dichiarazioni, Clizia non ha aggiunto altro. Alcuni fan si sono preoccupati, ipotizzando che potesse trattarsi di qualcosa legato a Eleonora Giorgi, ma dal video si capisce che Clizia si riferisce a un episodio improvviso accaduto in montagna. È probabile che nelle prossime ore torni sui social per tranquillizzare tutti.