Meraviglioso annuncio sulla cantante e sull’attore più amati da tutti. Infatti, ci sarebbe stata la commovente proposta di matrimonio, sebbene i due non lo abbiano comunicato per vie ufficiali. Alcune fonti che conoscono molto bene la coppia vip hanno fatto sapere che si sposeranno a breve, dopo la decisione di lui presa proprio in questi giorni festivi.

Come riferito dal The Sun che ha citato persone vicine a loro, la cantante e l’attore “stanno progettando di festeggiare con i propri amici e familiari nella notte di Capodanno a Londra“. Dopo appena un anno vissuto insieme, la loro relazione ha già raggiunto un punto altissimo, con la proposta di matrimonio che sta facendo impazzire i loro fan.

La cantante e l’attore si sposano: proposta di matrimonio a Natale

Sempre il The Sun ha aggiunto che “lei ha avuto uno degli anni migliori della sua carriera professionale e questa è la ciliegina sulla torta. Lui è un solido supporto e formano una coppia meravigliosa. La loro famiglia e i loro amici sono così felici, è stato un Natale fantastico per loro”. Proprio a Natale ci sarebbe stata la proposta di matrimonio dell’attore alla cantante. I due sarebbero legati sentimentalmente dallo scorso gennaio.

I futuri sposi sono Dua Lipa e Callum Turner. Lei, anche se non ha fatto annunci ufficiali, si è immortalata in diverse foto in queste festività natalizie e tutti hanno notato uno spettacolare anello indossato dalla cantante. E sarebbe appunto il regalo del suo quasi marito. Prima di conoscere Callum, lei era stata con il regista francese Romain Gravas.

Dua Lipa, 29 anni, è una dlele cantanti più affermate e ha ottenuto una miriade di riconoscimenti. Callum Turner, 34 anni, è famoso soprattutto per la miniserie tv E4 Glue e per la serie spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici.