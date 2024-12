Grandissima gioia per il vip italiano, che ha deciso di inginocchiarsi e fare la proposta di matrimonio a colei che sembrava essere l’ex fidanzata. Invece l’amore sarebbe tornato con forza fino ad arrivare a questa decisione clamorosa e inaspettata. Ma non sono mancate le polemiche, visto che c’è chi lo ha accusato di non essere stato affatto fedele con la futura moglie.

Eppure il vip italiano ha deciso di unirsi in matrimonio con l’ex fidanzata, ora diventata nuovamente sua partner attuale. Da pochi giorni era stato visto nuovamente con questa ragazza e in tanti avevano intuito che fosse scoccata la nuova scintilla. Eppure fino a pochi mesi fa si era parlato tanto di una relazione di lui con una famosa, poi nel frattempo terminata.

Il vip italiano fa la proposta di matrimonio all’ex fidanzata: “Ma l’ha tradita tante volte”

Nella didascalia di accompagnamento della foto della proposta di matrimonio, postata sui social dal vip italiano, quest’ultimo ha scritto a testimonianza dell’amore ritrovato: “È te che ho sempre voluto.. ora e per sempre!!”. Ma l’estate scorsa era stato assieme ad Angela Nasti, anche se pochi mesi più tardi era finito l’idillio.

Parliamo di Gianluca Scamacca, che ha chiesto alla storica ex Flaminia Appolloni di sposarlo. Lei è apparsa super felice, infatti si è messa le mani in faccia in segno di grande sorpresa. Come riportato dal sito Isa e Chia, il calciatore dell’Atalanta si era fatto vedere con la ragazza già alla festa di Natale del club bergamasco. Ma l’esperto di gossip Alessandro Rosica è stato durissimo con lui.

Rosica, noto come l’investigatore social, ha scritto: “‘È te che ho sempre voluto ora e per sempre’!!. No vabbè, ma io sto volando. Scamacca che fa la proposta di matrimonio alla ex che ha cornificato 365 volte l’anno. L’ultima volta con Angela Nasti, con cui intraprese proprio una relazione di qualche mese. Io scioccato“.