Sposi a sorpresa alle Maldive. L’ex Grande Fratello e Isola dei Famosi ha annunciato il matrimonio con il fidanzato pubblicando alcune storie sul suo account Instagram. Un annuncio inaspettato, perché non aveva mai detto ai fan, o in qualche intervista, la sua intenzione di sposare il compagno Federico Perna, insieme alla showgirl ormai da diversi anni, soprattutto dopo il turbolento matrimonio con l’ex Umberto D’Aponte.

Oltre ai figli Gaia, Chloe e Salvatore, il grande amore di Guendalina Tavassi è infatti Federico Perna, il compagno con cui vive da diverso tempo una bellissima storia d’amore e con cui si mostra spesso sui social dando vita anche a simpatici siparietti. Federico Perna non fa parte del mondo dello spettacolo e quando ha conosciuto Guendalina gestiva un locale green di sushi e cibi esotici di molto successo.

Guendalina Tavassi si è sposata con Federico Perna

Con il fidanzamento con Guendalina Tavassi è diventato popolare sui social e il suo profilo Instagram, attualmente, conta quasi 85mila followers e proprio sui social i due hanno annunciato le loro nozze made in Maldive. La coppia si trova infatti nella splendida località di vacanza insieme ai figli piccoli di lei e hanno deciso di diventare marito e moglie con una intima cerimonia sulla spiaggia.

“Ci conoscevamo di vista, quando si è lasciata ha iniziato a venire al mio ristorante e da cosa nasce cosa. Veniva tutti i giorni per pranzo. All’inizio portava via il cibo, poi ha iniziato a rimanere là”, aveva spiegato Perna in un’intervista. I due sono convolati a nozze e hanno deciso di annunciare il lieto evento solo dopo la cerimonia che si è svolta in una bellissima spiaggia delle Maldive.

Lui è molto più giovane di Guendalina Tavassi, è nato nel 1995, non è mai stato sposato e non ha figli. Guendalina Tavassi invece ha tre figli: due nati con il matrimonio con l’imprenditore Umberto D’Aponte, Cloe e Salvatore, e Gaia (18 anni) nata da una precedente relazione.