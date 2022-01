Dopo il weekend in montagna, finalmente liberi dal Covid, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa dai loro bambini. Leone e Vittoria sono due star di Instagram ormai, identici nei colori alla famosa mamma e anche stilosi come lei a giudicare dai loro guardaroba.

La piccola di casa Ferragnez , in particolare, con i suoi look si è già imposta come una mini icona di stile. Chiara Ferragni si diverte infatti a far indossare alla sua seconda figlia capi e accessori adorabili, alcuni (anzi, molti) anche firmati. Chi la segue su Instagram sa bene che alla nascita Vittoria aveva già una collezione di scarpe di ogni tipo, senza contare le tutine e gli abitini della linea baby dell’influencer.

Chiara Ferragni, la figlia Vittoria come Masha

E poi i vestiti: a 9 mesi compiuti da poco, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni è imbattibile. Ha anche diversi look coordinati con quelli del fratellino Leone. Complice anche il periodo trascorso in casa causa Covid, il rapper e l’influencer si sono anche divertiti a giocare con le app per cambiare i capelli della piccola.





Nei giorni scorsi le foto di Vittoria Lucia Ferragni con la chioma lunga hanno fatto letteralmente impazzire i milioni e milioni di fan di Chiara Ferragni e il marito. Per Capodanno, invece, i genitori hanno scelto per lei un maxi fiocco da portare sulla testa, abbinato a un abitino e a delle calze chiaramente di colore rosso. Molto più spesso Baby V ha le mollettine in testa.

Ma gli ultimi scatti sono impressionanti. La figlia di Chiara Ferragni come Masha del cartone animato ‘Masha e Orso’. Mamma le ha messo una cuffietta bianca e rosa, legata sotto il mento con un fiocchetto. Anche Masha è solita portare una cuffietta viola annodata sotto il mento e proprio come Vittoria ha dei grandi occhi chiari e delle guance piene e rosa. E infatti la sua mamma commenta: “Masha, ma sei tu?”. Pioggia di like e di commenti (anche dalla ‘zia Vale’) “uguali”.