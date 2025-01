Sonia Bruganelli è finita al centro di tante voci di gossip nell’ultimo periodo. A scatenare in larga parte questo argomento è stata anche Selvaggia Lucarelli, infatti la giudice di Ballando con le stelle ha svelato i presunti tradimenti della donna nei confronti di Paolo Bonolis. E aveva parlato anche di personaggi famosi, che sarebbero stati amanti dell’ex concorrente del programma di Milly Carlucci.

Adesso è spuntato il nome dell’uomo famoso, che sarebbe stato quindi l’amante di Sonia Bruganelli quando lei era ancora sposata con Paolo Bonolis. Selvaggia aveva detto che “dopo la nascita di Davide iniziano anche i tradimenti, quelli di cu Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all’epoca viene a sapere, almeno in parte. Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non”.

Leggi anche: “Ha tradito Bonolis con famosi”. Selvaggia Lucarelli, rivelazioni bomba su Sonia Bruganelli





Sonia Bruganelli, spunta il nome del presunto amante famoso quando lei era con Paolo Bonolis

Sempre la Lucarelli aveva aggiunto che “in particolare quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto”. Come scritto dal sito Libero.it, in tanti si sono messi alla caccia del nome di chi sarebbe stato l’amante di Sonia Bruganelli. Ed è stato trovato.

Sonia avrebbe tradito Bonolis con Roy De Vita, noto chirurgo e conosciuto anche per essere stato il marito dell’attrice Nancy Brilli. Il professionista aveva lavorato nella trasmissione La Stanza del Medico di Casa Sdl, l’agenzia nella quale ci sono pure la Bruganelli e Paolo. Nancy ha rilasciato un’intervista a Storie di donne al bivio di Monica Setta e ha voluto dire la sua sull’ex coniuge.

Nancy Brilli ha smentito di essere stata vittima di tradimenti: “Ho sofferto un anno per la fine della mia storia con Roy De Vita, ma sono sicura che nei quindici anni in cui siamo stati insieme non mi ha mai tradito”.