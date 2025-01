Ha del clamoroso la rivelazione fatta da Selvaggia Lucarelli, che ha raccontato proprio tutto su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La giudice di Ballando con le stelle ha confermato un tradimento duraturo che sarebbe stato perpetrato dall’ex opinionista del GF nei confronti del marito. E ha pure svelato chi sarebbe stato l’amante per una durata di ben cinque anni.

Nella newsletter Vale tutto Selvaggia Lucarelli non ha tralasciato alcun dettaglio sui presunti tradimenti di Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis. La giornalista si è concentrata anche sulla potenza economica di Sonia: “Dopo l’arrivo del figlio maschio inizia ad avere un ruolo più dominante nella vita professionale di Paolo. Apre una società che dura poco, con un socio destinato a sparire molto presto, e poi tramite Paolo propone a Lucio Presta di aprire insieme una società”.

Leggi anche: “Beccato con una bionda”. Paolo Bonolis ha voltato pagina dopo Sonia? Le voci corrono…





Selvaggia Lucarelli choc su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Lei lo ha tradito per 5 anni”

Poi Selvaggia Lucarelli ha aggiunto su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, a proposito del lato economico e professionale: “Nel 2005 nasce così la SDL 2005 che tra le altre cose si occupa di casting per i programmi di Bonolis, come Ciao Darwin e Avanti un altro. Sonia ha il 51%, Presta il 30% e Marco Bruganelli, fratello di Sonia, il restante 19%. La società va molto bene, Sonia negli anni diventa di fatto milionaria accumulando un patrimonio tra i 3 e i 5 milioni di euro, più alcuni immobili che le regala Paolo e altre proprietà”.

Selvaggia ha poi demolito Sonia, tirando fuori i dettagli sui presunti tradimenti: “Dopo lanascita di Davide iniziano anche i tradimenti, quelli di cu Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all’epoca viene a sapere, almeno in parte. Le discussioni sono accese, Bonolis in un’occasione va anche via di casa e finisce per andare a dormire in un hotel della capitale per alcuni giorni, ma alla fine lui ama follemente sua moglie e la lite si ricompone. Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non.

Ed ecco poi aggiungere il particolare sul presunto amante: “In particolare quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto. Ci sarebbe stato dispiacere e imbarazzo tra le persone che vogliono bene a Bonolis. I rapporti tra lei, Presta e i collaboratori di Paolo iniziano a incrinarsi sempre più – ha proseguito Selvaggia nella newsletter – e Sonia non sopporta che il marito sia circondato da persone che abbiano un qualche ruolo decisionale nella sua vita. Vuole essere il suo unico punto di riferimento familiare e professionale”.

Infine, sui social c’è stato un botta e risposta tra la Lucarelli e Sonia, con la Bruganelli che ha scritto: “Spero che tu possa raccontare tutto però, anche se ne dubito fortemente”. E la giornalista ha risposto: “Posso raccontare tutto e l’ho fatto, ho lasciato fuori solo le cose più umilianti per te, tra l’altro”.