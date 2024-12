Paolo Bonolis potrebbe aver ritrovato l’amore. A lanciare l’esca è il sempre informatissimo Gabriele Parpiglia. Solo pochi giorni fa, a Belve, Sonia Bruganelli aveva confessato di averlo tradito. “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati, potevo non farlo ma ho ritenuto fosse meglio farlo. Non l’ha presa bene, non era contento. Io però in questa volontà di sincerità con me stessa e anche con gli altri, non sono riuscita a non farlo, anche un po’ egoisticamente, per liberarmi alla coscienza”, aveva detto l’ex opinionista GF.

>> Paolo Bonolis e la più chiacchierata di Canale 5: la foto arriva subito pure a Selvaggia Lucarelli

Che sempre nella stessa occasione aveva mandato una frecciata all’ex storica di Paolo Bonolis: Laura Freddi. Di lei aveva detto: “Vuoi che so’ cattiva? Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità. Mi invitano nei programmi tv, io non vado e va lei. E parla di me”.





Paolo Bonolis ha una nuova fidanzata? Beccato con un bionda

E ancora: “Una volta parlava di Paolo e adesso parla di me. Prima era molto amica, molto carina e invece col passare del tempo tira fuori questo mood…”. Laura, la Volta Buona, aveva risposto a tono: “La signora Bruganelli si commenta da sola, non parlerò parlerò di lei, avevo scelto di non rispondere”.

“L’intervista non l’ho vista perché alle 9.20 ero già a far addormentare mia figlia. Il giorno dopo mi è esploso il cellulare: mi chiamavano i giornalisti per fare le intervista. Il silenzio è già una grande risposta. Non voglio cavalcare questa cosa, non ne ho bisogno. Dimentichiamo, tra l’altro io sono una che tende la mano”. Tornando a Paolo Bonolis, è stato pizzicato con una misteriosa bionda (che voci di corridoio dicono bellissima)

“Ops news non è Sonia Bruganelli. Anticipazione: non è la Bruganelli. Auguro il meglio (se fosse) per lui”, scrive Parpiglia a margine della foto. Parpiglia che specifica di non sapere se la donna misteriosa sia davvero il nuovo amore di Bonolis, ma niente è escluso. Avrà voltato pagina e archiviato definitivamente Sonia?