Emma Marrone è apparsa nelle ultime ore sui social e ha mostrato tutta la sua furia, a causa di qualcosa che le hanno fatto. Purtroppo è rimasta coinvolta in un episodio poco piacevole ed erano subito nate numerose polemiche, in seguito a presunte parole proferite dalla cantante. Durante un suo concerto ha esclamato una cosa importante, ma che è stata diffusa in modo non positivo.

Infatti, Emma Marrone quando ha scoperto tutto ha manifestato una vera e propria furia. Quindi, si è armata di cellulare e ha pubblicato un video di spiegazioni sui social. Se l’è presa con questa gente che avrebbe voluto screditarla e ci è quasi riuscita. Quindi, ha dovuto necessariamente fare un intervento online per rendere nota la situazione ai suoi fan.

Emma Marrone, furia social: “Che figure di me*** fate”

Emma Marrone ha spiegato così la sua furia incontrollata: “Dopo 70mila ore di van devo mettermi a fare queste cose, ma lo faccio per voi. Quando tagliate i video e li buttate su internet cercando di infangare la gente, in questo caso me, facendo i grossi, dovete farlo bene. Assicuratevi che i video originali non esistano oppure abbiate la capacità di rimuoverli dal web”.

Poi l’artista salentina ex Amici ha aggiunto: “Capito? Quando volete fare queste cose pensando di ferire persone come me, che hanno una dignità morale enorme, dovete essere veramente forti. Altrimenti fate le figure di me***, è molto diverso da quello che ho detto io”. Praticamente, come ricostruito dal sito Novella 2000, Emma aveva detto ad un concerto: “Sono molto delusa dalle persone che non sono andate a votare perché intanto non cambia un ca***“. Ma ci sarebbe stata una manipolazione di un filmato.

In un video che girava si sentiva Emma dire: “Non sono andata a votare perché non cambia un ca***“. Ma non erano le immagini originarie, quindi il messaggio della cantante sulle elezioni europee era stato completamente stravolto. E lei ha quindi protestato.