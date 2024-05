Clamoroso episodio con Emma Marrone super protagonista di un bacio con un cantante, nel corso di una delle serate più attese. Su Rai1 l’8 maggio è andato in onda il concerto di beneficenza Una. Nessuna. Centomila e qui si stava esibendo, quando poi all’improvviso c’è stato quel momento tenero. Lei si è esibita con le sue canzoni più amate, ma poi è arrivato il collega ed è successo l’impensabile.

Emma Marrone è stata avvicinata da lui ed ecco il bacio a sorpresa col cantante, che ha fatto impazzire il web. L’esibizione è stata una delle più apprezzate e poi è stata suggellata da quel gesto inaspettato. Il pubblico presente all’Arena di Verona è rimasto senza parole, così come le tantissime persone che erano piazzate davanti alla televisione.

Emma Marrone, scatta il bacio col cantante al concerto benefico

Mentre Emma Marrone stava cantando e quando ormai la performance stava per finire, c’è stato questo spettacolare bacio col cantante sulle note del brano 16 Marzo. Il pubblico è esploso di gioia e c’è stato un boato ad accompagnare questo momento di grande affetto. Andiamo a vedere insieme chi ha deciso di baciarla e cosa ci sarebbe davvero sotto.

Il bacio c’è stato tra Emma e Achille Lauro e c’è stato un grande sorriso da parte di entrambi. Ma dobbiamo subito precisare che non c’è assolutamente la possibilità che ci sia qualcosa di intimo sotto, quindi non siamo in presenza della nascita di una coppia. Si è trattato di un momento legato allo spettacolo, che quindi è finito lì e non è andato oltre.

16 marzo cantanta da Achille Lauro con Emma semplicemente arte maestria talento #UnaNessunaCentomilapic.twitter.com/kUkLYdwJtX — mari (@amaricord) May 8, 2024

Ci sono stati tanti complimenti per l’esibizione di Emma e Achille Lauro e questo è stato uno dei commenti più belli: “16 Marzo cantata da Achille Lauro con Emma semplicemente arte, maestria e talento”.