“Che vuoi anche la f**a?”. Mara Venier choc, l’aneddoto scabroso spunta soltanto adesso ma è un episodio accaduto diverso tempo fa. A raccontarlo è Claudio Sabelli Fioretti, uno dei giornalisti più influenti d’Italia. L’uomo ha raccontato di essere stato invitato, in passato, ad una delle celebri feste della conduttrice Rai nella sua casa nella capitale. L’uomo ha raccontato il ‘fattaccio’ nel libro Amascord, “ispirato a fatti realmente accaduti” (si legge in copertina). E in uno di questi fatti, c’è anche l’episodio, forse un po’ spiacevole o infelice, che riguarda proprio la zia di Domenica In.

Sabelli Fioretti, in un piccolo estratto pubblicato da Dagospia, racconta: “Andai a intervistarla a Roma, nella casa dove abitava allora, a Campo de’ Fiori. Fu molto gentile. Prenotò per me una camera in un albergo dall’altra parte della piazza e mi invitò, la sera prima, a una festa ‘caciarona’ in casa sua”. Continua il giornalista: “C’era un sacco di gente che oggi non ricordo più, ricordo solo Clemente Mastella, Massimo Giletti e Rita Dalla Chiesa”.





“Chiasso, casino, risate – prosegue Sabelli Fioretti, con il racconto che si fa sempre più piccante -. Lei era seduta a capotavola e mangiava circondata da gente schiamazzante. Tutti erano su di giri. A un certo punto sentii, come da lontano, Mara che urlava. ‘A Sabbé, ti ho trovato tutto, da dormì, da magnà, da stà in compagnia. Che cosa voi ancora? La f…ca?””.

Il giornalista, che assieme a Stefano Lorenzetto è noto per essere uno dei giornalisti più invidiati e temuti dell’Italia intera, racconta ancora: “Scoppiò una clamorosa risata – conclude l’autore -. Tutti ridevano come matti. Io no. Da quel momento stetti zitto. E alla prima occasione me la svignai. Sono sempre stato un ragazzo timido. Quella serata, nonostante la memoria che mi abbandona, non la dimenticherò facilmente”.

Mara Venier, nata il 20 ottobre 1950 a Venezia, è una figura emblematica della televisione italiana, nota per la sua carriera poliedrica come conduttrice, attrice e personaggio pubblico. La sua carriera televisiva ha raggiunto l’apice con la conduzione di Domenica In, storico contenitore domenicale di Rai 1, che ha presentato in diverse edizioni a partire dagli anni ‘90. La sua spontaneità e il suo stile empatico le hanno valso l’affetto del pubblico, consolidando il suo ruolo di “Signora della Domenica”.

