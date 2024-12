La famosa attrice svela ‘l’inganno’. Qualche giorno fa la protagonista di questa storia aveva provocato tantissime reazioni con un annuncio molto particolare. La 34enne di Scafati ha, infatti, condiviso una foto in cui compare con un tubino nero e il pancione in bella vista. Tutti hanno subito ovviamente pensato che fosse incinta.

Un fatto considerato naturale per tutte le donne, ma quando fai quel mestiere lì la reazione è diversa. Il testo poi, non lasciava dubbi: “Can’t wait (non posso aspettare)”. Immediatamente i numerosi fan le hanno inviato gli auguri e le congratulazioni, chiedendole chi fosse il padre e inoltre se dopo questo lieto evento si sarebbe ritirata da quel mondo.

Valentina Nappi svela il ‘trucco’: non è in dolce attesa

Con un nuovo video su Instagram Valentina Nappi – già parliamo proprio di lei – ha fatto capire che la sua è stata soltanto una provocazione. L’attrice, infatti, nel video scrive: “Siete davvero in grado di giudicare la realtà?“. Poi ha svelato come ha fatto a sembrare incinta. In realtà l’escamotage utilizzato è stato davvero semplice.

Valentina Nappi si piega e toglie da sotto il vestito un peluche rosa. Poi mostra le forme, generose sì, ma di certo non caratterizzate da una gravidanza. Insomma, è stata tutta una finta, una presa in giro se volete. E non pochi follower, in effetti, ci sono rimasti male. “Mi hai fatto litigare con il mondo intero. Ho ancora gente che mi scrive” ha commentato un utente.

Tra i ‘vip’ anche la regista e attrice Michela Andreozzi si era congratulata in precedenza. Adesso scrive: “Genietty”. Un altro fa: “Io ci avevo creduto e ti avevo fatto genuinamente gli auguri”. Dunque l’esperimento è riuscito. E per il futuro forse un po’ tutti dovremmo essere più cauti e renderci conto che non tutto quello che viene mostrato corrisponde alla realtà…

